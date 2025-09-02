El Gran Combo de Puerto Rico, la agrupación de salsa más importante y reconocida de todos los tiempos, anuncia su esperado regreso a la Argentina. La cita será el 23 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde la orquesta ofrecerá una noche inolvidable para todos los amantes de la música latina.

Foto: gentileza de prensa

Con más de seis décadas de trayectoria, la llamada “Universidad de la Salsa” vuelve a nuestro país con un show vibrante, lleno de ritmo, sabor y clásicos que marcaron generaciones, como Brujería, Un verano en Nueva York, Me liberé y No hay cama pa’ tanta gente.

Las entradas ya están disponibles a través de Tu Entrada y en la boletería del teatro.

Acerca de El Gran Combo de Puerto Rico

Fundado en 1962 por Rafael Ithier, El Gran Combo de Puerto Rico es una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música latina. Con más de 70 discos editados, innumerables giras internacionales y múltiples reconocimientos, la orquesta ha sido una embajadora cultural de Puerto Rico en el mundo. Su sonido característico y su energía en el escenario los convirtieron en referentes indiscutidos de la salsa, conquistando a públicos de todas las generaciones y manteniéndose vigentes a lo largo de seis décadas de historia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.