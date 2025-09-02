El Gran Combo de Puerto Rico, la agrupación de salsa más importante y reconocida de todos los tiempos, anuncia su esperado regreso a la Argentina. La cita será el 23 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde la orquesta ofrecerá una noche inolvidable para todos los amantes de la música latina.
Con más de seis décadas de trayectoria, la llamada “Universidad de la Salsa” vuelve a nuestro país con un show vibrante, lleno de ritmo, sabor y clásicos que marcaron generaciones, como Brujería, Un verano en Nueva York, Me liberé y No hay cama pa’ tanta gente.
Las entradas ya están disponibles a través de Tu Entrada y en la boletería del teatro.
Acerca de El Gran Combo de Puerto Rico
Fundado en 1962 por Rafael Ithier, El Gran Combo de Puerto Rico es una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música latina. Con más de 70 discos editados, innumerables giras internacionales y múltiples reconocimientos, la orquesta ha sido una embajadora cultural de Puerto Rico en el mundo. Su sonido característico y su energía en el escenario los convirtieron en referentes indiscutidos de la salsa, conquistando a públicos de todas las generaciones y manteniéndose vigentes a lo largo de seis décadas de historia.
