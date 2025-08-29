



Miguel Mateos suma una nueva función en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo sábado 6 de diciembre a las 20:00 hs, tras agotar entradas en tiempo récord y a pedido del público. El show será el gran cierre de su exitosa gira 2025 por los 40 años de su icónico álbum “Rockas Vivas”, considerado uno de los discos en vivo más importantes de la historia del rock argentino.

🎟️ Entradas a la venta en el portal de Movistar Arena.

“Rockas Vivas 40 años”: una gira histórica

La gira de aniversario de “Rockas Vivas” ha recorrido todo el país y cruzado fronteras con entradas agotadas en casi todas las fechas, incluyendo destinos como Córdoba, Mendoza, Rosario, Lima (Perú) y Montevideo (Uruguay). El pasado 3 de julio, Miguel Mateos colmó el Movistar Arena con una producción impactante y un setlist cargado de hits que marcaron generaciones.

📍 Próxima función:

🗓️ Sábado 6 de diciembre

🕗 20:00 hs

📍 Movistar Arena – Humboldt 450, Buenos Aires

Un álbum legendario que sigue haciendo historia

Lanzado en 1985, “Rockas Vivas” fue un fenómeno musical y social, con más de 500.000 copias vendidas y presentaciones históricas en el Luna Park. Temas como “Tirá para arriba”, “Va por vos, para vos”, “Perdiendo el control” y “Un gato en la ciudad” siguen siendo himnos del rock nacional.

“Hoy que la inteligencia artificial te arma canciones en segundos, yo elegí mirar hacia atrás y celebrar lo hecho con fuego, sangre, sudor y lágrimas”, reflexiona Miguel Mateos al cumplir 40 años de este disco emblemático.

Gira 2025 – Miguel Mateos “Rockas Vivas 40 años”

📍 Más de 20 fechas agotadas en Argentina, Perú y Uruguay

Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Corrientes, Posadas, La Plata, Salta, Tucumán y más.

Conciertos internacionales en Lima, Arequipa y Montevideo.

📅 Cierre de gira en Buenos Aires:6 de diciembre – Movistar Arena