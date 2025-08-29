



Benjamín Amadeo lanza “Pasaría”, el primer single de su próximo álbum de estudio, iniciando así una nueva etapa en su carrera musical. Este lanzamiento llega mientras el artista se prepara para sus esperados shows en el Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre, en el marco de su exitosa Gira Salvadora.

Mira el video de “Pasaría” de Benjamín Amadeo

“Pasaría” es una canción que vibra en el deseo, en lo que podría suceder. Funciona como un puente entre su obra anterior y lo que vendrá, representando un cambio de etapa en su evolución artística.

El videoclip que acompaña al tema refuerza este mensaje con imágenes emotivas de Benjamín Amadeo y otras figuras del espectáculo junto a sus mascotas, en una celebración del amor incondicional y la conexión emocional con los animales.

Entre las celebridades que participan en el videoclip están Oriana Sabatini, Alexis Mac Allister, Paula Chaves y Pedro Alfonso, Rada, Natalia Oreiro, Rodolfo Barili, Nati Jota, Cande Molfese, Mica Vázquez, Gimena Accardi, Melina Brizuela y Sofía Morandi. Todos ellos comparten momentos íntimos con sus mascotas, reforzando el mensaje de la canción: el valor del amor simple, auténtico y cotidiano.

Además de ser una poderosa pieza musical, “Pasaría” también promueve la adopción responsable de mascotas y la importancia de pasar tiempo de calidad con ellas, en un contexto social donde el apego, la conexión emocional y la empatía cobran cada vez más valor.

Conciertos en el Gran Rex y nueva etapa musical

Amadeo se presentará en vivo en el Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre, despidiendo oficialmente su anterior disco, “Salvando las distancias”, que lo llevó por una gira nacional e internacional consolidando su lugar en la escena musical argentina.

Las entradas para estos dos shows únicos ya están disponibles a través de Tuentrada.com, con todos los medios de pago habilitados y una promoción especial de 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia.