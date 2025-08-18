El fenómeno del género urbano Mora hizo historia en Argentina con dos funciones inolvidables en el Movistar Arena los días 16 y 17 de agosto, ante más de 30 mil fanáticos con entradas agotadas.

Con una puesta de escena impactante y un sonido moderno cargado de reguetón y baladas, el artista puertorriqueño desplegó un show de más de dos horas que consolidó aún más su vínculo con el público argentino.

Mora en Buenos Aires: un repertorio de hits y emoción colectiva

Mora en el Movistar Arena.

En el marco de su gira mundial “Lo Mismo de la Otra Vez”, Mora presentó en vivo su nuevo álbum “Lo Mismo de Siempre”, con un repertorio vibrante que combinó éxitos globales y sus más recientes lanzamientos.Durante toda la noche, temas como “Modelito”, “Como Has Estau”, “Droga”, “La Inocente”, “512”, “Volando” y “Memorias” se transformaron en himnos coreados por miles de voces en un estadio que no dejó de cantar y bailar.

La puesta en escena fue otro de los puntos fuertes: luces hipnóticas, show de láseres, bailarines y músicos en vivo que elevaron la experiencia a un nivel internacional, reafirmando el estatus de Mora como uno de los artistas más innovadores de la música latina.

Una gira global que no se detiene

Con más de 17 destinos confirmados alrededor del mundo, Mora ya pasó por Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay antes de desembarcar en Buenos Aires. Su tour continuará por México, España, República Dominicana, Estados Unidos, Chile y Puerto Rico, con todas las fechas mostrando una gran expectativa por parte de los fanáticos.

El presente artístico de Mora

Mora, reconocido por su talento como cantautor, productor y compositor, es una de las figuras más influyentes del género urbano. Su carrera incluye colaboraciones con artistas de talla mundial como Bad Bunny, Karol G, Feid, Jhayco, Quevedo, Nicki Nicole y Duki, entre muchos otros.

Su más reciente disco, “Lo Mismo de Siempre”, reúne 17 canciones con colaboraciones de C. Tangana, Sech, Young Miko, Ryan Castro, Dei V y Omar Courtz, ofreciendo un recorrido sonoro que combina su estilo característico con propuestas frescas y futuristas.

En palabras del propio artista: “Por ustedes y para ustedes es que yo hago música. Yo no escogí esta vida, a mí me hizo la gente y por eso aquí estoy, otra vez con LO MISMO DE SIEMPRE”.