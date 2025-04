A pocas horas de comenzar la venta de entradas para Futttura, el festival de Tini Stoessel, la cantante anunció que se agotaron las localidades para el 24 de octubre en Tecnópolis, ¡pero hay nueva fecha!

“Bueno, ahora un poco más tranquila. ¿Se volvieron locos? ¡Ya agotaron la primera función de Futttura y hay una nueva función“, expresó en un video en Instagram la artista, donde anunció que la segunda fecha es el sábado 25 de octubre, también en Tecnópolis..

“No lo puedo creer y no están listos para lo que va a ser este show. ¡Yo avisé! Los amo", agregó. y cerró, muy emocionada: “Gracias por el amor, por haber estado ahí en todo lo que fue la previa, por todos los mensajes que mandaron durante todo este tiempo. No saben lo que significa esto para mí. De verdad, lo amo con todo mi corazón”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel)

Las entradas para el festival de Tini Stoessel están a la venta en Full Ticket.

SE FILTRARON LOS PRECIOS DE FUTTTURA, EL FESTIVAL DE TINI STOESSEL

A poco de las repercusiones que despertó el anuncio de Tini Stoessel al lanzar su propio festival llamado Futttura, Estefi Berardi reveló el precio de las entradas de los shows.

La panelista recurrió a las redes para compartir una captura que detalla los valores del espectáculo según ubicación y que arranca desde los $126.500 pesos (en concepto de valor entrada, sumado al servicio que se cobra) hasta los $287.500 pesos en el área denominada “Golden Ring”.

“La gente va a poder estar ahí desde las tres de la tarde, por eso tiene este concepto de festival, que la gente pueda ir a disfrutar y yo también pasar por todas las etapas que fui viviendo, y hasta a mí me parecía muy loco por todas las cosas que pasé, que viví“, había explicado la artista en una nota que dio a Dominique Metzger para Telenoche. Y cerró, muy emocionada: “Escucho ciertas canciones y me genera mucha emoción”.