La moda vuelve a cambiar de rumbo y las nuevas tendencias empiezan a marcar una temporada donde conviven estilos que, hasta hace poco, parecían pertenecer a universos completamente diferentes. El minimalismo se cruza con prendas llamativas, los accesorios ganan protagonismo y algunos clásicos regresan renovados.

Más que una lista de prendas obligatorias, la nueva temporada propone una forma diferente de combinar lo que ya está en el placard con algunas piezas capaces de transformar por completo un look.

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El regreso de los tonos intensos

Después de varias temporadas dominadas por los neutros, los colores más vibrantes vuelven a ocupar un lugar central. Rojo, bordó, verde intenso, azul profundo y distintas tonalidades de marrón aparecen tanto en prendas protagonistas como en accesorios.

La clave está en incorporarlos sin necesidad de armar un outfit completamente colorido. Un bolso, un par de zapatos o incluso un accesorio pueden convertirse en el detalle que cambia un conjunto básico.

Los accesorios vuelven a ser protagonistas

Una de las señales más claras de esta nueva etapa es el protagonismo de los accesorios. Anteojos, cinturones, carteras, pañuelos y bijouterie adquieren cada vez más peso a la hora de definir un look.

La tendencia apunta a combinar piezas delicadas con otras más llamativas, generando contrastes. También vuelven a ganar espacio los accesorios con personalidad, capaces de transformar una camisa blanca, un jean o un vestido sencillo.

La sastrería se vuelve más relajada

El traje tradicional también cambia. Los blazers estructurados conviven ahora con pantalones más amplios, camisas de siluetas relajadas y conjuntos que pueden llevarse tanto para una ocasión formal como para un look cotidiano.

La nueva sastrería busca comodidad sin perder elegancia. Por eso, las prendas oversized y las siluetas menos ajustadas continúan teniendo presencia, especialmente cuando se combinan con piezas más femeninas o accesorios delicados.

Transparencias y texturas para salir de lo básico

Las transparencias siguen apareciendo, aunque cada vez más integradas en looks cotidianos. Una blusa transparente sobre una musculosa, una falda con detalles translúcidos o un vestido combinado con otra prenda debajo permiten incorporar la tendencia sin necesidad de llevarla de manera extrema.

A la vez, las texturas empiezan a tener un papel fundamental. Encaje, tejidos trabajados, cuero y materiales con brillo aportan profundidad a outfits que, de otra manera, podrían resultar demasiado simples.

El denim cambia de silueta

El jean continúa siendo uno de los grandes protagonistas del guardarropa, pero las siluetas se alejan de la idea de un único modelo imprescindible.

Los cortes amplios, rectos y de inspiración vintage conviven con distintas versiones de pantalones de tiro bajo y prendas de denim que buscan recuperar una estética más relajada. La tendencia, en este caso, no pasa tanto por abandonar el jean clásico sino por animarse a cambiar la forma de llevarlo.

La moda también mira al pasado

Como ocurre cada temporada, las referencias retro vuelven a aparecer. Estéticas de distintas décadas se mezclan con prendas actuales y generan combinaciones que recuperan códigos conocidos pero con una lectura contemporánea.

La clave está justamente en no reproducir un look de otra época de manera literal. Un accesorio vintage, una silueta determinada o una prenda con inspiración retro pueden incorporarse a un conjunto moderno y darle una identidad completamente diferente.

¿Cuál es la tendencia que define la nueva temporada?

Más que elegir una única estética, la moda actual parece apostar por la mezcla. Lo elegante puede combinarse con lo deportivo, una prenda vintage con otra minimalista y un outfit básico puede cambiar por completo a partir de los accesorios.

En ese sentido, la nueva temporada propone algo más interesante que seguir reglas: recuperar prendas conocidas, sumar algunos elementos de tendencia y encontrar una manera personal de combinarlos.

Porque si hay algo que vuelve a quedar claro en la moda es que las tendencias cambian, pero la verdadera diferencia está en cómo cada persona decide llevarlas.