Con la llegada del frío, no solo cambia el placard: también lo hacen las rutinas de cuidado personal. El otoño-invierno 2026 instala una tendencia clara en belleza: volver a lo esencial, escuchar el cuerpo y priorizar el bienestar por sobre la sobrecarga de productos.

En ese contexto, el skincare y las fragancias se resignifican como pequeños rituales cotidianos que acompañan el cambio de estación.

Después de meses de calor, sol y fórmulas livianas, la piel empieza a mostrar nuevas necesidades. Sequedad, sensibilidad y falta de luminosidad son algunas de las señales más comunes.

A la par, los aromas evolucionan hacia registros más cálidos, que generan sensación de abrigo y confort.

“Cada cambio de estación impacta directamente en la piel y también en lo sensorial. Por eso, es importante acompañar ese proceso con ajustes conscientes en la rutina”, explica Vanina Geloz, gerenta comercial de Bagués, sobre una de las principales tendencias que se consolidan este año.

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Una rutina que se adapta, no que se reemplaza

Una de las claves que destacan los expertos es dejar atrás la lógica de “cambiar todo” y adoptar una transición progresiva. La clave está en ajustar la rutina según lo que la piel va pidiendo, sin perder de vista la constancia.

“La piel siempre da señales. Tirantez, opacidad o enrojecimiento indican que necesita más nutrición y cuidado”, suma Geloz.

El foco está puesto en leer esas señales y responder con una rutina simple pero efectiva: limpieza suave, hidratación profunda y cuidado nocturno.

Texturas más densas, piel más protegida

Así como los tejidos se vuelven más abrigados, las fórmulas también. Las texturas livianas del verano ceden lugar a cremas más nutritivas que ayudan a reforzar la barrera cutánea.

“En otoño-invierno, las cremas más densas no solo hidratan: también ayudan a sellar esa hidratación y proteger la piel frente a la pérdida de agua”, detalla la especialista de Bagués.

Ingredientes que se vuelven protagonistas

En esta temporada, ciertos activos ganan protagonismo por su capacidad de adaptarse a las condiciones más exigentes del clima:

Ácido hialurónico : ayuda a mantener la hidratación incluso en ambientes secos.

Vitamina E : aporta nutrición y protección antioxidante.

Niacinamida: equilibra, calma y mejora la textura de la piel.

“Son ingredientes aliados para reforzar la barrera cutánea y atravesar mejor los meses de frío”, señala Geloz.

El desafío invisible: el shock térmico

Uno de los factores más subestimados del otoño-invierno es el contraste entre el frío exterior y los ambientes calefaccionados.

“El shock térmico puede generar sensibilidad, enrojecimiento y deshidratación. Por eso es clave sostener una rutina constante, aunque sea simple”, advierte la experta.

Fragancias que abrigan: el auge de lo sensorial

El cambio de estación también se traduce en lo olfativo. Si el verano invita a fragancias frescas, el otoño-invierno abre paso a composiciones más profundas y envolventes.

“Las fragancias también acompañan este momento más introspectivo. Notas como la vainilla, el ámbar o las especias generan una sensación de refugio y bienestar”, concluye Vanina Geloz.

Lejos de las rutinas rígidas o excesivas, la tendencia de esta temporada propone algo más simple —y a la vez más profundo—: reconectar con el cuidado personal desde un lugar consciente. En ese equilibrio entre piel, clima y sensaciones, el otoño-invierno se convierte en la excusa perfecta para transformar lo cotidiano en ritual.