Desde su salida de la serie Élite, Danna Paola decidió explorar su estilo con total libertad, tanto en lo personal como en su música. Lo ha dejado claro en cada etapa de su carrera, incluyendo su reciente colaboración con el rapero Santa Fe Klan.

Su amor por la moda también ha brillado con fuerza. Basta recordar el impactante look que llevó a la premier de Wicked, diseñado por la reconocida Iris Van Herpen, o sus apariciones luciendo piezas de su marca favorita, Luis Javier, cuyo estilo sexy y atrevido refleja a la perfección su esencia actual.

Danna. Foto: Instagram danna

Estilo Y2K reinventado por Danna

Danna se ha convertido en una de las celebridades latinas que mejor ha reinterpretado el estilo Y2K. Tops pequeños, pantalones de tiro bajo, brillos, minifaldas y gafas futuristas: todos elementos de los 2000’s que ella lleva con un toque moderno, elegante y actual.

Danna. Foto: Instagram danna

Su propuesta demuestra que la nostalgia puede convivir con la vanguardia, y que la moda es, ante todo, una forma de expresión.

Combinar texturas y colores al estilo Danna

¿Quién dijo que los estampados y las texturas no se pueden mezclar? Danna demuestra que esa idea quedó en el pasado.

Danna. Foto: Instagram danna

Jugar con acabados, cortes, colores y patrones no solo eleva cualquier outfit, sino que lo convierte en algo único y personal. La clave está en atreverse a experimentar, sin miedo al exceso.

Los accesorios: el toque final del look

Una bolsa llamativa, unos lentes con personalidad o joyas con significado pueden transformar por completo un look.Los accesorios son una parte esencial del estilo Danna, y tienen el poder de contar una historia, resaltar la individualidad y darle un giro inesperado a cualquier outfit.

Esta semana, Danna se convirtió en la nueva embajadora global de Pandora. El primer adelanto se vio en la Vogue Gala Día de Muertos 2025, donde Danna deslumbró con un look victoriano de Elena Vélez y joyas de la colección Pandora Talisman.