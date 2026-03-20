Lee tu horóscopo diario del 20 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con el Sol en tu signo comienza tu nuevo ciclo personal. Es momento de tomar iniciativa, liderar proyectos y animarte a lo que venías postergando. La energía te impulsa a empezar con fuerza. Competir te fortalece y lográs destacarte.

Tauro : Con el Sol en Aries se activa un tiempo de introspección y preparación antes de tu temporada. Es momento de cerrar etapas, ordenar ideas y recuperar energía. La calma será tu aliada. Claridad que nace en el mundo interior.

Géminis : El Sol en Aries impulsa tu vida social y los proyectos con amigos. Es tiempo de activar metas a futuro y rodearte de personas que compartan tu entusiasmo. Nuevas oportunidades aparecen en equipo. Abrir el corazón trae nuevas alegrías.

Cáncer : Con el Sol en Aries se activan metas profesionales y desafíos que te impulsan a crecer. Es momento de asumir responsabilidades con más seguridad y mostrar tu capacidad. El apoyo familiar te ayuda a avanzar.

Leo : La llegada del Sol en Aries te llena de entusiasmo para expandirte y buscar nuevos horizontes. Viajes, estudios o proyectos personales toman impulso. Confiar en tu visión te dará fuerza. Superás desafíos materiales con esfuerzo.

Virgo : El Sol en Aries impulsa cambios profundos en lo laboral o económico. Es momento de reorganizar recursos y apostar a una transformación que te fortalezca. Avances rápidos que te motivan.

Libra : Con el Sol en Aries frente a tu signo, las relaciones toman protagonismo. Es momento de aprender a equilibrar liderazgo y cooperación. Los acuerdos serán clave para avanzar. Oportunidad concreta que impulsa tu trabajo.

Escorpio : El Sol en Aries te invita a activar tu rutina y comprometerte con tus objetivos laborales. Es momento de ordenar tareas y trabajar con mayor determinación. Administrar bien tus recursos te dará estabilidad.

Sagitario : Con el Sol en Aries se despierta tu entusiasmo, creatividad y deseo de disfrutar. Es tiempo de salir del encierro y apostar a proyectos que te apasionen. Lográs equilibrio y satisfacción material.

Capricornio : La energía del Sol en Aries activa temas del hogar y la familia. Es momento de reorganizar tu base emocional para poder avanzar con más seguridad en lo laboral. Sanar el pasado te libera para seguir.

Acuario : Con el Sol en Aries tu mente se llena de ideas y proyectos. Es tiempo de comunicar, negociar y avanzar con planes que te entusiasmen. Tus palabras tendrán gran impacto. Expansión y nuevos horizontes.