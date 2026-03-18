Lee tu horóscopo diario del 18 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con Mercurio directo en Piscis se aclaran ideas que venían confusas en tu mundo interior. Empiezan a comprenderse emociones que antes costaba explicar. Escuchar tu intuición te ayudará a tomar decisiones más conscientes. Claridad que nace en la reflexión.

Tauro : Mercurio directo en Piscis reactiva conversaciones con amigos y proyectos que estaban en pausa. Ahora es más fácil expresar sueños y organizar planes colectivos. Las palabras vuelven a fluir con mayor sensibilidad. Comunicación que une.

Géminis : Se destraban temas laborales o decisiones profesionales que venían generando dudas. Mercurio directo en Piscis te permite comunicar tus ideas con mayor empatía y visión. Buen momento para retomar proyectos. Claridad que impulsa tu camino.

Cáncer : Mercurio directo en Piscis trae respuestas en estudios, viajes o temas legales que parecían demorados. Tu mente se expande con nuevas comprensiones. Confiar en tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas. Guía espiritual renovada.

Leo : Con Mercurio directo en Piscis se aclaran temas emocionales o económicos compartidos. Conversaciones profundas ayudan a ordenar vínculos y compromisos. Hablar desde la sensibilidad traerá sanación. Transformación que libera.

Virgo : Mercurio directo en Piscis mejora la comunicación en pareja o sociedades. Malentendidos recientes comienzan a resolverse y se recupera la empatía. Escuchar con apertura será clave para reconstruir acuerdos. Diálogo que une.

Libra : Se ordenan temas laborales y rutinas que estaban desorganizadas. Mercurio directo en Piscis facilita encontrar soluciones prácticas con mayor sensibilidad hacia tu bienestar. Volver a organizar tu día traerá calma. Trabajo que se encamina.

Escorpio : Mercurio directo en Piscis despierta nuevamente tu creatividad y expresión emocional. Ideas artísticas o románticas vuelven a fluir con mayor claridad. Es momento de decir lo que sentís sin tantas vueltas. Emoción expresada.

Sagitario : Con Mercurio directo en Piscis se aclaran temas familiares o decisiones del hogar que venían generando dudas. Conversaciones pendientes encuentran ahora mejor entendimiento. Escuchar al corazón será fundamental. Armonía recuperada.

Capricornio : Mercurio directo en Piscis agiliza trámites, mensajes y acuerdos que estaban demorados. Tu comunicación se vuelve más empática y clara. Buen momento para retomar conversaciones importantes. Palabra sensible y sabia.

Acuario : Con Mercurio directo en Piscis se aclaran decisiones económicas o temas relacionados con tus recursos. Ideas que estaban dispersas ahora encuentran dirección. Confiar en tu intuición ayudará a mejorar tu estabilidad. Oportunidad concreta.