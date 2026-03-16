Lee tu horóscopo diario del 16 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con Ceres en Tauro aprendés a nutrirte desde la calma y la estabilidad. Es momento de rodearte de personas que te den seguridad emocional y cuidar mejor tu energía. La paciencia traerá crecimiento sostenido. Abundancia que se cultiva con amor.

Tauro : Ceres en tu signo potencia tu capacidad de cuidar y sostener a otros sin olvidarte de vos. Es tiempo de priorizar tu bienestar físico y emocional. Cuando te nutrís primero, todo florece a tu alrededor. Vitalidad y plenitud.

Géminis : Esta energía te invita a bajar el ritmo y escuchar tus necesidades internas. Ceres en Tauro favorece procesos de descanso, sanación y conexión con tu mundo emocional. El silencio también nutre. Equilibrio interior.

Cáncer : Ceres en Tauro fortalece vínculos de amistad y redes de apoyo. Es momento de compartir con personas que te den contención y seguridad. Los proyectos colectivos se nutren de tu sensibilidad. Apoyo sincero.

Leo : Esta posición activa tu vocación y el deseo de construir algo sólido en tu carrera. Ceres en Tauro pide constancia y compromiso con metas que puedan crecer a largo plazo. Cuidar lo que construís será clave. Prosperidad duradera.

Virgo : Ceres en Tauro despierta el deseo de aprender y expandir tu visión del mundo. Nutrir tu mente con nuevos conocimientos te dará mayor estabilidad. Estudios o viajes pueden traer crecimiento personal. Inspiración que guía.

Libra : Esta energía te invita a sanar emociones profundas y construir seguridad desde adentro. Ceres en Tauro favorece ordenar recursos compartidos y vínculos íntimos con mayor estabilidad. Lo que se cuida con paciencia se fortalece. Equilibrio y apoyo mutuo.

Escorpio : Ceres en Tauro activa el área de pareja y sociedades, trayendo aprendizaje sobre dar y recibir cuidado. Los vínculos crecen cuando hay compromiso real y estabilidad emocional. Elegir relaciones nutritivas será fundamental. Unión sólida.

Sagitario : Esta energía favorece ordenar tu rutina y cuidar mejor tu cuerpo. Ceres en Tauro invita a generar hábitos simples pero constantes que fortalezcan tu bienestar. La disciplina amorosa traerá equilibrio. Dedicación que construye.

Capricornio : Ceres en Tauro potencia tu creatividad y la capacidad de nutrir proyectos que te apasionan. También puede traer mayor deseo de disfrutar el amor y el placer con estabilidad. Cultivar lo que amás dará frutos. Alegría que florece.

Acuario : Esta posición pone foco en el hogar y la familia. Ceres en Tauro te invita a crear un espacio de seguridad emocional donde todos puedan sentirse contenidos. Cuidar tus raíces fortalecerá tu estabilidad. Armonía en el hogar.