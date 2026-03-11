Lee tu horóscopo diario del 11 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna menguante es momento de bajar la intensidad y soltar enojos acumulados. La sensibilidad del período te invita a actuar con más compasión y menos impulso. Cerrar discusiones pendientes te dará alivio y claridad. Pausa necesaria para ver distinto.

Tauro : La luna menguante marca un cierre emocional en temas afectivos. Es tiempo de aceptar lo que fue y liberar expectativas poco realistas. Perdonar te permitirá recuperar paz interior. Sanación del corazón.

Géminis : Jornada ideal para ordenar pensamientos y terminar tareas inconclusas. La luna menguante favorece la reflexión profunda antes de iniciar algo nuevo. Escuchar tu intuición será más útil que buscar respuestas externas. Claridad mental consciente.

Cáncer : Etapa para cerrar ciclos familiares o emocionales que venías postergando. La energía sensible del momento te ayuda a comprender desde el corazón. Descansar y cuidarte será prioritario. Armonía que se reconstruye.

Leo : La luna menguante te invita a revisar metas profesionales y soltar presiones innecesarias. No todo depende de tu control. Confiar en los procesos traerá serenidad. Equilibrio interno.

Virgo : Tiempo de introspección y limpieza emocional. La luna menguante favorece cerrar acuerdos que ya cumplieron su función. Elegí quedarte con lo que nutre tu paz. Conservar lo valioso.

Libra : Etapa para soltar vínculos desequilibrados y recuperar tu centro. La energía actual te impulsa a buscar armonía interna antes que aprobación externa. Priorizarte será un acto de amor propio. Decisiones conscientes.

Escorpio : La luna menguante intensifica tu mundo emocional, pero también facilita liberaciones profundas. Es momento de cerrar una etapa con valentía y madurez. Transformar el dolor en aprendizaje será clave. Renacimiento interior.

Sagitario : Jornada para revisar amistades y proyectos futuros. La luna menguante te muestra qué camino ya no vibra con tu verdad. Soltar expectativas te dará ligereza. Sabiduría en el silencio.

Capricornio : Tiempo de finalizar asuntos laborales pendientes y reorganizar prioridades. La energía sensible del período te invita a liderar desde la empatía. Cerrar con responsabilidad abrirá nuevas puertas. Estabilidad consolidada.

Acuario : La luna menguante favorece la reflexión espiritual y la revisión de creencias. Es momento de dejar atrás ideas rígidas y confiar más en tu intuición. Expandirte implica soltar viejas certezas. Guía interior renovada.