Lee tu horóscopo diario del 9 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna en Sagitario se despierta tu deseo de avanzar y explorar nuevas posibilidades. Día para tomar decisiones con fe y ampliar horizontes sin miedo al cambio. La confianza en lo que sentís te impulsa a actuar con entusiasmo renovado. Movimiento positivo y expansión.

Tauro : La luna en Sagitario activa emociones profundas y conversaciones sinceras que transforman vínculos. Es momento de soltar viejos apegos y abrirte a una mirada más comprensiva. Crecer implica animarte a confiar. Apertura emocional auténtica.

Géminis : Con luna en Sagitario se iluminan relaciones y acuerdos importantes. Buscás mayor libertad sin perder conexión afectiva. El diálogo honesto será la clave para fortalecer compromisos. Unión basada en la verdad.

Cáncer : Jornada ideal para reorganizar rutinas desde una visión más optimista. La luna en Sagitario te impulsa a cuidar tu energía con mayor conciencia y propósito. Incorporar hábitos positivos traerá bienestar sostenido. Equilibrio en lo cotidiano.

Leo : La luna en Sagitario enciende tu creatividad y pasión por vivir experiencias nuevas. Día favorable para el amor y la expresión auténtica de tus sentimientos. Dejarte guiar por la inspiración abrirá caminos felices. Alegría compartida.

Virgo : Se movilizan temas familiares y decisiones relacionadas al hogar. La luna en Sagitario te invita a mirar el pasado con comprensión y elegir desde la madurez emocional. Cambios que traen alivio interior. Armonía que se reconstruye.

Libra : Día de conversaciones reveladoras y planes que amplían tu visión. La luna en Sagitario favorece acuerdos sinceros y aprendizajes compartidos. Expresarte con claridad fortalecerá vínculos. Palabra justa y consciente.

Escorpio : La luna en Sagitario pone foco en tus recursos y valores personales. Es momento de confiar en tu capacidad para generar estabilidad desde la fe en tus talentos. Decisiones económicas con mirada amplia. Seguridad bien administrada.

Sagitario : Con la luna en tu signo tu energía se expande y tu optimismo contagia. Día para iniciar algo nuevo con confianza y sensibilidad hacia los demás. Tu intuición será guía firme en cada paso. Poder personal en acción.

Capricornio : La luna en Sagitario te invita a la introspección y al descanso consciente. Escuchar tu mundo interior te ayudará a tomar decisiones más sabias. A veces frenar también es avanzar. Claridad que nace en el silencio.

Acuario : Jornada social activa y proyectos a futuro que se renuevan con entusiasmo. La luna en Sagitario impulsa encuentros inspiradores y alianzas positivas. Rodearte de personas afines fortalecerá tus metas. Colaboración expansiva.