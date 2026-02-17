Lee tu horóscopo diario del 20 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Día para bajar un cambio y sostener lo que iniciaste con luna en Tauro que te pide constancia. La calma te permite disfrutar más de lo logrado. Consolidas tu valor con hechos firmes.

Tauro : Con la luna en tu signo todo se ordena desde el placer y la seguridad emocional. Te conectas con lo que amas y te das el gusto que mereces. Disfrutas de lo bueno que crece contigo.

Géminis : La luna en Tauro te invita a escuchar más y hablar menos. Necesitas tiempo para procesar emociones y tomar decisiones estables. Cuidas tu energía y lo que es tuyo.

Cáncer : Un día armonioso donde la luna en Tauro te da contención y seguridad afectiva. Compartes momentos simples que nutren el corazón. Bienestar emocional compartido.

Leo : La luna en Tauro te pide paciencia y constancia en lo profesional y afectivo. Aprendes que sostener también es una forma de brillar. El esfuerzo trae resultados visibles.

Virgo : Con luna en Tauro todo fluye mejor cuando sigues tu ritmo natural. Ordenas prioridades y encuentras estabilidad emocional. Una oportunidad sólida comienza.

Libra : La luna en Tauro te ayuda a profundizar vínculos desde el compromiso real. Decides con calma lo que quieres sostener. Acuerdos afectivos sinceros.

Escorpio : Un día intenso pero estable donde la luna en Tauro te enfrenta a deseos profundos. Aprendes a confiar y soltar el control. Equilibrio emocional necesario.

Sagitario : La luna en Tauro te pide foco y constancia para materializar planes. Disfrutas de lo simple y concreto sin apuros. Avances firmes en equipo.

Capricornio : Un día productivo donde la luna en Tauro acompaña tus esfuerzos y te da estabilidad. Ves resultados que te tranquilizan. Seguridad y crecimiento sostenido.

Acuario : La luna en Tauro te invita a bajar a tierra emociones y proyectos. Encuentras calma al sostener lo que vale. Equilibrio entre deseo y realidad.