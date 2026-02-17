Lee tu horóscopo diario del 17 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna nueva con eclipse te impulsa a cambiar planes a largo plazo y vínculos grupales. Decisiones inesperadas te devuelven libertad y entusiasmo. Te animas a empezar distinto.

Tauro : Eclipse que mueve tu rumbo profesional y tu lugar en el mundo. Se abre una oportunidad diferente que exige soltar viejas seguridades. Nace un camino sólido nuevo.

Géminis : La luna nueva con eclipse expande tu visión y tus creencias. Cambios en estudios, viajes o proyectos te sacan de la rutina mental. El destino gira a tu favor.

Cáncer : Eclipse intenso que transforma la manera en que compartes emociones y recursos. Cierras una etapa profunda para renacer más fuerte. Transformación necesaria y liberadora.

Leo : La luna nueva con eclipse impacta de lleno en relaciones y sociedades. Nuevos acuerdos o cortes definitivos marcan tu evolución afectiva. Vínculos auténticos se activan.

Virgo : Cambios radicales en rutinas, trabajo y cuidado personal. El eclipse te pide adaptarte y reorganizar tu día a día con inteligencia. Mejoras con dedicación consciente.

Libra : La luna nueva con eclipse despierta creatividad, romance y decisiones del corazón. Te animas a vivir el amor desde otro lugar. Comienza una emoción verdadera.

Escorpio : Eclipse que mueve bases familiares y emocionales. Cambios en el hogar o en vínculos cercanos te llevan a redefinir tu seguridad. Nueva estabilidad posible.

Sagitario : La luna nueva con eclipse trae noticias clave y conversaciones decisivas. Cambia tu manera de pensar y comunicarte. Ideas nuevas que despiertan.

Capricornio : Eclipse que transforma tu economía y tu autoestima. Decisiones importantes sobre lo que vales y mereces. Independencia y seguridad personal.

Acuario : La luna nueva con eclipse en tu eje marca un renacimiento personal. Cambias imagen, rumbo y actitud frente a la vida. Tu esencia brilla con fuerza renovada.