Lee tu horóscopo diario del 12 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Día para los número uno de las competencias con luna en Capricornio, para vivir aventuras inigualables con ambición firme y visión innovadora. Te sientas en el trono del éxito merecido.

Tauro : Un día para la seducción con luna en tierra, para que se disfrute de una buena comida y crecimiento laboral con seguridad y planes a largo plazo. Manejas todo lo que tienes con dedicación plena.

Géminis : Con luna en Capricornio este será un día de reuniones productivas donde ordenas ideas con claridad mental. Escuchas y hablas, buenos intercambios. Sigue tus ideas originales.

Cáncer : Un día con luna en oposición donde necesitas excesivo cariño y también que tus compañeros te demuestren cuánto te siguen y respetan. Guías la vida de los que amas sabiamente.

Leo : Un día para hacerte reverencias y darte la razón sintiendo respaldo profesional. Hoy tu capacidad de mando te ayuda a organizar un gran proyecto sólido. Mereces joyas para tu reino propio.

Virgo : Hoy con luna en Capricornio tienes mucha determinación y rigurosidad, cuidado a los que se metan en tu camino laboralmente. Enseñas a los que te rodean que el trabajo es lo primero siempre.

Libra : Un día justiciero para darte los mejores estudios y los proyectos con metas altas con luna en Capricornio y decisiones firmes. Tus palabras son las que tienen la verdad justa.

Escorpio : Un día admirable en el que te sacrificas por el trabajo y das todo para crecer con poder personal sostenido. Te acompaña en todo lo que hagas como un par fiel.

Sagitario : Este es un día de optimismo que te enseñará a ir por un futuro que valga la pena con responsabilidad y enfoque. Proyectas a que viajes y conozcas el mundo entero.

Capricornio : Un gran día profesional que te da mucho trabajo y te acompaña en tu crecimiento con reconocimiento merecido. Disfruta de lo bueno y lo compartes con orgullo.

Acuario : Un trabajo independiente te dará libertad para que elijas tu camino y no te pierdas oportunidades alineadas a tu esencia. Brillas, te iluminas y eliges lo correcto siempre.