Lee tu horóscopo diario del 11 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Comienza la organización de los viajes con luna en Sagitario que te da la capacidad de ver los planes a futuro. Sientes la energía que te guía en el camino de la pasión.

Tauro : Tu día para la seducción con luna en Sagitario te dará acción para armar viajes al verde. El amor requiere de una nueva forma de amar, anímate.

Géminis : Recuperas el amor y la comunicación con la pareja con la luna en oposición. Se activan los viajes por negocios incluida la pareja. Un festejo para disfrutar junto al que mas amas.

Cáncer : La entrada de la luna en Sagitario apasiona inteligentemente el amor y te motiva a viajar y disfrutar. Aparece tu rey que te da todo su amor.

Leo : Organización para el romance en un viaje con la luna en Sagitario. Te ayuda a armar una relación apasionada con la pareja. Triunfos laureados con pasión y sexo.

Virgo : El amor es importante con luna en Sagitario signo tendrás rapidez y solución a los inconvenientes de la pareja y para ver el futuro. Te comunicas prácticamente para trabajar de a dos.

Libra : Armarás un proyecto laboral que te unirá a la pareja en un proyecto al futuro gracias a la luna en sagitario. La suerte te acompaña en todo aprovecharla.

Escorpio : La luna en Sagitario te da proyectos a futuro muy verdaderos Reencontrándote con la pareja y disfrutando de la relación de a dos. Número uno en sexo y pasión.

Sagitario : Una persona quiere marcar el amor muy de cerca pero necesitas aire. Permítete un nuevo amor aunque cueste con luna en tu signo. Puedes tener en tus manos amor de otro mundo.

Capricornio : La luna en Sagitario te ayuda a organizar mejor las propuestas de viaje. Ayuda en la pasión y rescatas el tiempo perdido en el amor. Brindas por una relación afectiva.

Acuario : La sabiduría del amor libre aparece con luna en Sagitario, para que te permitas más disfrute con tu amante deseado, no es fácil pero se puede. Los deseos se los concedes al amor.