Lee tu horóscopo diario del 9 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna menguante te activa en el amor. Todo queda atrás solo la pasión importa ahora despertando deseos intensos y decisiones sin vueltas. Disfrutas del amor y celebras los buenos momentos con entusiasmo renovado.

Tauro : Te sientes tentado por el amor con La luna menguante. Las pasiones son posibles. Te comunicas con quien necesitas sin miedo a decir lo que sientes. Tomas la decisión de sacar a quien no te ama definitivamente.

Géminis : Con La luna menguante llega la fertilidad y los compromisos. Festejos entre partes aliadas que fortalecen vínculos y promesas compartidas. Llega un amor nuevo a tu vida para sorprenderte.

Cáncer : Comprendes mejor el amor. Aceptas compromisos con La luna menguante. Cuentas aún más con los que amas desde un lugar más profundo. Sabes cómo destacarte en el amor con seguridad emocional.

Leo : Aperturas al amor, debido a las relaciones que estableciste en el pasado y a quien no le dabas importancia ahora vuelve a buscarte. Hablas y convences en el amor sin dudar.

Virgo : Con la luna menguante aparecen las respuestas esperadas. Compartes con amigos confidencias de lo que sientes y alivias tensiones internas. Posees éxito en el amor, no lo descuides por inseguridad.

Libra : La luna menguante activa tus emociones y mejora la relación con tus deseos más profundos que piden ser escuchados. Pasión y deseo en las decisiones y compromisos de amor conscientes.

Escorpio : La luna menguante te desata una marea impetuosa y te hace estar desenfrenado en el amor. ¡A cuidarse! Todo se vive al extremo emocional. Una situación afectiva se torna demasiado tentadora.

Sagitario : La luna menguante activar todo el amor que mas quieres y necesitas despertando deseos ocultos y elecciones intensas. La rueda de la fortuna en el sexo te ayuda a dejar que la pasión se acerque y elijas la que te gusta.

Capricornio : Organizas un viaje con la persona que mas ames. Te escapas de una situación compleja. La luna menguante te emociona y te libera. Activas el movimiento con quien más quieres con decisión.

Acuario : Aparecen algunos frenos en el amor con la luna menguante Recibes noticias que te motivan pero tienes que ir con cuidado emocional. Cuentas con buena economía y paciencia.