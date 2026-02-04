Lee tu horóscopo diario del 4 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Urano directo en Tauro activa cambios en tu economía y en tu manera de valorar lo que tenés. Es tiempo de animarte a ganar dinero de formas nuevas y más libres, confiando más en tu ingenio. Oportunidad concreta que empieza a crecer.

Tauro : Urano directo en tu signo te despierta y te saca de la zona cómoda. Cambiás la imagen que tenés de vos mismo y te animás a vivir con más autenticidad y coherencia interna. Libertad y comienzos inesperados.

Géminis : Urano directo en Tauro mueve procesos internos profundos. Es un momento de revelaciones, cierres y sanación silenciosa que ordena tu mundo emocional. Transformación necesaria y liberadora.

Cáncer : Cambios inesperados en amistades y proyectos a futuro. Urano directo en Tauro te acerca a nuevas personas con ideas diferentes y estímulos renovadores. Renovación y esperanza.

Leo : Urano directo en Tauro sacude tu mundo profesional. Puede haber giros, nuevas propuestas o decisiones que te empujan a crecer con valentía. Llamado que no podés ignorar.

Virgo : Se activan ganas de expandirte, estudiar o cambiar tu forma de ver la vida. Urano directo en Tauro te invita a salir de lo conocido sin miedo. Visión de futuro que se abre.

Libra : Urano directo en Tauro moviliza emociones intensas y temas compartidos. Cambia tu forma de vincularte desde lo profundo y verdadero. Dominio emocional y valentía interna.

Escorpio : Cambios inesperados en la pareja o sociedades. Urano directo en Tauro te pide relaciones más libres y auténticas, sin dependencias. Acuerdos que se renuevan.

Sagitario : Se mueven rutinas, trabajo y hábitos. Urano directo en Tauro te impulsa a cambiar la manera en que organizás tu día a día con flexibilidad. Aprendizaje y adaptación.

Capricornio : Urano directo en Tauro reactiva el deseo, la creatividad y el disfrute. Es momento de animarte a hacer lo que te apasiona de verdad. Alegría y expresión auténtica.

Acuario : Cambios en el hogar o en la dinámica familiar. Urano directo en Tauro te invita a redefinir tu base emocional con madurez. Nueva estabilidad aparece.