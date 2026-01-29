Lee tu horóscopo diario del 29 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Tendrás mucha emoción en este día, la Luna en Cáncer te conecta con tu amor primario y con recuerdos que despiertan ternura. Buen momento para sanar temas familiares y hablar desde el corazón. Divides el tiempo entre los afectos y todo lo haces con amor.

Tauro : La Luna en Cáncer te da energía reparadora y buena suerte en la relación afectiva con los demás, te sentís más contenido y seguro. Proyectas sacar un crédito para el hogar o mejorar tu espacio. Se viene el crecimiento laboral y nuevas opciones para elegir.

Géminis : Hoy se genera mucho amor. La Luna en Cáncer te ayuda a tener más sensibilidad y a bajar el ritmo mental para escuchar tus emociones. Buen momento para pedir apoyo. Ordenas tus ideas de amor y cerrás una etapa que ya no va más.

Cáncer : Te encargas de guiar con sensibilidad y amor reparador a todos los que amas. Buena luna para comenzar a dar a quien más lo necesita y también para mimarte. El psicoanálisis te ayudará hoy y te permite comprender lo que sentís en profundidad.

Leo : La Luna en Cáncer estimula las emociones y la relación con la pareja. Brillas alrededor de tu familia y hermanos y ocupás un rol protector. Diálogos en intercambios que no siempre llegan a buen fin, necesitás decidir desde el corazón.

Virgo : La Luna en el signo de Cáncer te aleja de la realidad y te conecta con tu parte más sensible. El amor está en puerta si te animás a soltar el control. La vida te obliga a dejar el pasado atrás y sanar una pena vieja.

Libra : Excelente día para que se comuniquen con el amor y expresen lo que sienten sin vueltas. Armas un equipo de trabajo exitoso desde lo emocional. Las oportunidades de amor y trabajo están a tu favor y renace la fe.

Escorpio : Hay más de una persona que te expresa su sentimiento hacia tu persona, con Luna en un signo amigo que te potencia. Te sentís deseado y valorado. Hoy aprendes a dejar atrás rencores y luchas inútiles.

Sagitario : Tu pareja te ayuda a resolver una situación afectiva, te sientes mejor acompañado y contenido. Proyectas cerrar todos los capítulos que no sirven. Romance en puerta tentador y decisiones importantes en el amor.

Capricornio : Te proponen un viaje de a dos con Luna en Cáncer y eso te devuelve ilusión. Comienzas a organizar el trabajo pendiente y aprendes a dejar atrás con Luna menguante. Nueva dirección profesional y más seguridad.

Acuario : Cambios, partidas o finales de cosas que no sirven en el amor con Luna en Cáncer. Comienzas una etapa de renacimiento laboral más alineada a lo que sentís. Organizas un proyecto que amas y cuidás lo que vale.