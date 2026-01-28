Lee tu horóscopo diario del 28 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Equilibrio en el trabajo con luna en Géminis: lograrán un buen diálogo que les abrirá puertas y destrabarán temas pendientes gracias a una conversación clave. Se animan a decir lo que sienten y eso mejora acuerdos y decisiones laborales.

Tauro : Con sociedades o parejas mejoran enormemente su trabajo de a dos con la luna en Géminis y logran organizar mejor tiempos y tareas. Buen momento para negociar y ordenar papeles. Una casa a reciclar o un proyecto antiguo te motiva y te devuelve entusiasmo.

Géminis : Desde el punto de vista laboral se obtienen los resultados esperados en los últimos días esta luna en Géminis y se sienten más visibles y reconocidos. Buen momento para entrevistas, charlas y acuerdos. Ahora se sienten felices para disfrutar y compartir logros.

Cáncer : Aparece un buen extra que reorganiza la semana y les enriquece el trabajo con la luna en Géminis, además de noticias que alivian tensiones. Se acomodan gastos y pendientes. El amor tiene muchos premios para darte y renace una ilusión.

Leo : Se destacan laboralmente y se suben a un carro de mucha energía con la luna en Géminis, reciben propuestas o apoyo inesperado. Buen momento para mostrar ideas. El amor se mejora con caricias y lo tienes, gestos simples fortalecen el vínculo.

Virgo : Entra mucho trabajo esta semana, sienten que van por el camino correcto con luna en Géminis y logran ordenar mejor prioridades. Conversaciones laborales claves. Te sientes guiado por el camino del amor verdadero y sanas una decepción pasada.

Libra : Con luna en tu gran amigo Géminis este será un tiempo para la buena comunicación en el trabajo y para destrabar acuerdos. Ideal para firmas y reuniones. Planificas trabajo de a dos con alegría y equilibrio.

Escorpio : Todo de a dos resultará más fácil. Fluyen con pasión en sus carreras laborales con la luna en Géminis y logran alianzas productivas. Te animas a recuperar el amor perdido o a profundizar un vínculo actual.

Sagitario : Con la luna en Géminis mejoran en la comunicación y en las sociedades laborales, se aclaran malentendidos y avanzan proyectos estancados. Organizas un festejo con tu amado y celebran un logro compartido.

Capricornio : Justicia que los hace brillar y que puedan demostrar cuánto pueden dar en su trabajo con la luna en Géminis, reciben reconocimiento o aprobación. Eres un guía para los demás y las puertas de la espiritualidad guían tu amor.

Acuario : Hoy con luna en Géminis, tendrán compromisos que ayudan a descubrir la pasión que les faltaba en el trabajo y nuevas ideas creativas. Sentado en el trono de lo afectivo, disfrutas del amor y del placer.