Lee tu horóscopo diario del 27 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Neptuno en tu signo despierta una nueva visión sobre tu identidad y tus deseos. Te animás a iniciar caminos distintos, guiado más por intuición que por impulso. Es tiempo de descubrir quién sos realmente y actuar desde un lugar más auténtico y espiritual.

Tauro : Este tránsito activa procesos internos profundos y cierres de etapa necesarios. Necesitás más silencio, descanso y conexión espiritual para ordenar emociones antiguas. Preparás un renacimiento personal soltando cargas que ya no van con tu presente.

Géminis : Neptuno en Aries inspira nuevos sueños y proyectos colectivos. Te vinculás con personas que comparten ideales y te motivan a mirar más lejos. Tus metas se vuelven más espirituales y solidarias, buscando un impacto positivo en otros.

Cáncer : Se despiertan vocaciones y cambios en tu rumbo profesional. Neptuno en Aries te invita a seguir un llamado interno más que ambiciones externas. Elegís un camino con sentido y propósito, alineado con tu sensibilidad y valores.

Leo : Este tránsito amplía tu fe, tu visión del mundo y tus ganas de aprender. Buscás experiencias que te transformen profundamente y te conecten con nuevas creencias. Viajes y estudios abren tu conciencia y te inspiran nuevos ideales.

Virgo : Neptuno en Aries moviliza emociones intensas y vínculos profundos. Aprendés a confiar más y a soltar viejos miedos al apego o a la pérdida. Hay sanación emocional en temas íntimos y económicos que te libera por dentro.

Libra : Las relaciones toman un tono más espiritual y sensible. Neptuno en Aries te enseña a amar sin idealizar de más y a ver al otro tal como es. Se redefinen compromisos importantes desde la compasión y la verdad emocional.

Escorpio : Este tránsito suaviza tu rutina y te pide escuchar más tu cuerpo y tu intuición. Cambios sutiles en hábitos, trabajo y salud te llevan a un bienestar más integral. Sanás a través del servicio y del cuidado consciente.

Sagitario : Neptuno en Aries despierta creatividad, romanticismo y ganas de expresar tu alma. Te conectás con pasiones artísticas y amores idealistas. Tiempo de disfrutar sin perder claridad y sostener tus sueños con los pies en la tierra.

Capricornio : Se movilizan recuerdos, emociones familiares y temas del pasado. Neptuno en Aries te invita a sanar tu historia y crear una base emocional más liviana. Cambios profundos en el hogar y en tu sensación de pertenencia.

Acuario : Tu mente se vuelve más intuitiva e inspirada. Neptuno en Aries potencia la comunicación sensible, los estudios espirituales y nuevas formas de pensar. Surgen ideas que nacen del alma y te conectan con otros desde lo sutil.