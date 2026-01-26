Lee tu horóscopo diario del 26 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Esta luna creciente los impulsa a poner más energía en todo lo que hacen y a moverse sin parar hasta que sus ideas prendan fuego. La iniciativa y la acción constante serán la clave para abrir puertas laborales y personales. Compites por un lugar y lo defendés con coraje.

Tauro : Con luna creciente empezás a notar que tus proyectos avanzan con menos esfuerzo y más fluidez. En el amor se multiplican las oportunidades y volvés a creer en algo estable y real. Se ordena el mundo en el que vivís con estabilidad.

Géminis : Con luna creciente los socios y aliados correctos son la llave para un futuro más prometedor. Actuar con cabeza fría y estrategia te evita errores y pérdidas de tiempo. Es momento de cortar con lo que resta y quedarte solo con lo que suma. Es necesario cortar y cambiar lo que es nocivo.

Cáncer : Con luna creciente recuperás la energía interior y aprendés a administrar mejor tus fuerzas. No intentes abarcar todo junto: priorizá lo que realmente importa. La familia y los afectos te ayudan a ordenarte emocionalmente. Conseguís ordenar tu vida con amor junto a la familia.

Leo : Mucho movimiento y propuestas nuevas aparecen en lo laboral. Personas que te quieren de verdad te abren caminos y te dan apoyo sincero. Es una luna para aprovechar contactos y mostrar tu valor profesional. Sos la suerte de la empresa en la que trabajás.

Virgo : La oposición del Sol te obliga a bajar un cambio y correrte un poco del centro. No todo depende de vos y eso también es un alivio. Te sentís más liviano cuando soltás el control y dejás que las cosas fluyan. Te sentís bien y acorde a tu exigencia.

Libra : Nacen hijos, proyectos creativos o ideas muy fértiles que traen ilusión y motivación. Las oportunidades se abren y tu mente se vuelve más rápida y positiva. Es un gran momento para invertir en algo propio. Una inversión o una compra activan tu plan laboral.

Escorpio : Con luna creciente recibís respuestas que estabas esperando en el trabajo. Aparecen sociedades, contactos útiles y personas que encajan perfecto en tus planes. Ordenar el dinero te da más poder y tranquilidad. Ordenás tu dinero para que te dé solvencia en tu empresa.

Sagitario : Con luna creciente seguí firme en tu camino sin perder el foco. Puede haber distracciones, tentaciones o amores que quieran sacarte de eje. Si mantenés tu objetivo claro, concretás todo lo que te proponés. Equilibrio en tu vida material y logros personales.

Capricornio : Muchas oportunidades para el amor y la vida en pareja. No dejes pasar momentos lindos por priorizar solo lo material. Disfrutar también es parte del éxito. La rueda de la fortuna en el dinero es prioridad.

Acuario : Estás para brillar con creatividad, magnetismo y frescura. Todo parece más fácil, liviano y divertido bajo esta luna creciente. Propuestas tentadoras de amor y planes familiares te llenan el alma. Organizás un viaje con tu familia.