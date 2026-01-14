Lee tu horóscopo diario del 22 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con Luna en Piscis organizás un reciclado del hogar y la pareja, soltando viejos patrones emocionales. La sensibilidad te ayuda a escuchar más y actuar con empatía. Los festejos de amor son a largo plazo.

Tauro : Recomponés el amor con justicia a favor, hablás claramente y se te comprende. La Luna en Piscis suaviza tensiones y permite acuerdos sinceros desde el corazón. Unís los opuestos a tu favor.

Géminis : Día de salidas con el amor e intercambios de palabras buenas con la Luna en Piscis. Se activa el deseo de compartir planes y proyecta

Cáncer : Un amigo te necesita y salís en su socorro con Luna en Piscis. Tu capacidad de contención fortalece vínculos y genera gratitud emocional. En el amor mejorás las relaciones con afecto hacia el necesitado.

Leo : La Luna en el signo de los compasivos estimula tus ganas de cuidar y ayudar a personas diferentes. Al bajar el orgullo, recibís amor genuino. Te sentís más amado.

Virgo : El planeta del amor sigue estimulando tu bienestar y mejoran tus ideales afectivos. La Luna en Piscis te invita a confiar más y controlar menos. Un arco iris se abre en tu horizonte.

Libra : Descubrís un secreto que tenías guardado y eso genera un cambio profundo en el amor. Al expresarte, liberás emociones y fortalecés la intimidad. Sos el número uno del amor.

Escorpio : Excelente día para terminar con lo que no sirve y hacer espacio a vínculos más sanos. Toda la gente que se te cruza hoy conecta desde el amor. Organizás un festejo.

Sagitario : La Luna en Piscis para el amor te estimula a armar un viaje en pareja o plan especial. La conexión emocional se expande cuando compartís experiencias. Descubrís lugares impensados.

Capricornio : Un día para solo amar, aunque muchas cosas puedan ser malinterpretadas con Luna en Piscis. La paciencia y la empatía evitan conflictos innecesarios. Te ocupás de hermanos o socios.

Acuario : Das vuelta todo y descubrís situaciones que estaban muy cerca para poder amar. La Luna en Piscis te conecta con lo que sentís de verdad. Dejás atrás lo que no va y comenzás el amor ideal.