Lee tu horóscopo diario del 19 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La energía de la Luna en Acuario te da positividad y visión a futuro. Comenzás a trabajar con tus compañeros para hacer cambios necesarios y más libres. Te animás a proponer ideas distintas sin miedo al juicio. La justicia a favor en lo que hacés.

Tauro : La Luna nueva te ayuda a ordenar papeles y activar un pedido de crédito importante. Sentís que todo empieza a encajar con más claridad y confianza. Se abre una etapa de crecimiento sostenido. Aumentan las posibilidades de seguir creciendo.

Géminis : Llevás adelante con éxito un proyecto con personas complicadas, aprendiendo a negociar mejor. Es tiempo de hablar en serio con el amor gracias a la Luna nueva. Tus palabras ordenan situaciones pendientes.

Cáncer : Te destacás por tu organización y practicidad en este día. Éxitos laborales con la Luna nueva que te dan seguridad. Confiás más en tu intuición para manejar el dinero. Guiás a muchos por el camino correcto en lo económico.

Leo : Tiempo de reencuentros con la Luna nueva en oposición, la pasión olvidada vuelve con fuerza. Rompés tu rutina normal y te animás a algo distinto. El amor te pide un cambio real. Te animás a cambiar estructuras oxidadas por amor.

Virgo : Conseguís una persona especial que te da trabajo o una nueva oportunidad. Ahora tenés que organizar mejor tu tiempo y prioridades. La Luna nueva te devuelve energía y entusiasmo.

Libra : Te destacás en tu profesión con seguridad, éxito y justicia gracias a la Luna nueva. Surge una inversión personal que rendirá frutos a largo plazo. Tus decisiones son bien vistas. Tus palabras son determinantes.

Escorpio : Demasiados compromisos te agobian con la Luna nueva. Necesitás elegir mejor con quién contar y dónde poner energía. Una decisión estratégica te libera. Una buena jugada laboral.

Sagitario : Todo cambia para mejor con la Luna nueva y ahora todo tiene sentido. Recuperás la fe en lo que estás construyendo. El amor y la confianza se renuevan. Todo lo que das vuelve de buena manera, número uno en amor.

Capricornio : Se alejan los competidores y el camino se despeja. Con la Luna nueva hacés posible la venta o concreción de un proyecto laboral. Tu esfuerzo empieza a rendir. Ordenás con justicia a favor todo lo que armaste.

Acuario : Te destacás por tu estrella personal, hoy sos número uno. Lográs una paz interna que necesitabas hace tiempo. Tus vínculos se fortalecen desde la autenticidad. En las relaciones públicas sos el mejor.