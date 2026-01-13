Lee tu horóscopo diario del 13 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Solucionando los problemas de pareja avanzan hacia el futuro. Estudios nuevos en puerta con Venus en Acuario. Ordenando el dinero, alcanza para todo y mejora la economía con tu trabajo.

Tauro : Mejoras económicas, y orden profesional, llegas con la justicia con la pareja con Venus en Acuario. Guardas energía para una relación apasionada, ganas de ir a las metas con fuerza.

Géminis : Venus en un signo amigo, te activa a tener más equilibrio en pareja y con los amigos. Retomas un viejo tema profesional que dejaste pendiente para crecer con alegría.

Cáncer : Surgirán nuevos proyectos en el amor. Situaciones que exigen justicia con Venus en Acuario. Dejas afuera dos personas que te generan estrés y no miras para atrás.

Leo : Con la energía de Venus en Acuario tendrán fe en sí mismos y en el amor, animándose a mostrarse tal cual son sin depender de la aprobación externa. vincularte. La rueda de la fortuna te impulsa a cerrar una etapa y renacer con más claridad en las relaciones públicas.

Virgo : Con Venus en Acuario evaluás el éxito de tu vida amorosa y apostás a lo nuevo sin tanto análisis mental. Aprendés a confiar más en lo que sentís y menos en lo que deberías sentir. Por cada cosa que das recibís el doble cuando hay equilibrio y paciencia.

Libra : Conseguís un premio en el amor con Venus en Acuario y se ilumina todo tu ser desde la autenticidad. Te permitís disfrutar sin culpa y expresar afecto de manera libre y creativa. Dividís tu tiempo con la familia para que te alcance en todo y renovás la energía del hogar.

Escorpio : Venus en Acuario te obliga a ordenar la pareja y a solucionar heridas desde el diálogo y la comprensión. Soltar el control emocional te acerca a vínculos más honestos y livianos. Dominás tu fiera interior con madurez y conciencia.

Sagitario : Excelente energía para el amor con Venus en Acuario, donde lo distinto y lo espontáneo te entusiasman. Recibirás respuestas laborales que te permiten concretar un cambio deseado. Transformás tu realidad por una versión mejor de vos mismo.

Capricornio : Desafíos y mejoras te impulsan a animarte a probar todo para ganar en el amor con Venus en Acuario. Aprendés a disfrutar más sin perder estructura ni compromiso. La rueda de la fortuna se activa en la familia y los amigos de siempre.

Acuario : Sumas gente a tu equipo, decides armar una sociedad con amigos con Venus en Acuario. una explosión de alegría y amor con tu pareja, recibes una compañía inesperada.