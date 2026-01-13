Lee tu horóscopo diario del 13 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Solucionando los problemas de pareja avanzan hacia el futuro. Estudios nuevos en puerta con Venus en Acuario. Ordenando el dinero, alcanza para todo y mejora la economía con tu trabajo.
Tauro: Mejoras económicas, y orden profesional, llegas con la justicia con la pareja con Venus en Acuario. Guardas energía para una relación apasionada, ganas de ir a las metas con fuerza.
Géminis: Venus en un signo amigo, te activa a tener más equilibrio en pareja y con los amigos. Retomas un viejo tema profesional que dejaste pendiente para crecer con alegría.
Cáncer: Surgirán nuevos proyectos en el amor. Situaciones que exigen justicia con Venus en Acuario. Dejas afuera dos personas que te generan estrés y no miras para atrás.
Leo: Con la energía de Venus en Acuario tendrán fe en sí mismos y en el amor, animándose a mostrarse tal cual son sin depender de la aprobación externa. vincularte. La rueda de la fortuna te impulsa a cerrar una etapa y renacer con más claridad en las relaciones públicas.
Virgo: Con Venus en Acuario evaluás el éxito de tu vida amorosa y apostás a lo nuevo sin tanto análisis mental. Aprendés a confiar más en lo que sentís y menos en lo que deberías sentir. Por cada cosa que das recibís el doble cuando hay equilibrio y paciencia.
Libra: Conseguís un premio en el amor con Venus en Acuario y se ilumina todo tu ser desde la autenticidad. Te permitís disfrutar sin culpa y expresar afecto de manera libre y creativa. Dividís tu tiempo con la familia para que te alcance en todo y renovás la energía del hogar.
Escorpio: Venus en Acuario te obliga a ordenar la pareja y a solucionar heridas desde el diálogo y la comprensión. Soltar el control emocional te acerca a vínculos más honestos y livianos. Dominás tu fiera interior con madurez y conciencia.
Sagitario: Excelente energía para el amor con Venus en Acuario, donde lo distinto y lo espontáneo te entusiasman. Recibirás respuestas laborales que te permiten concretar un cambio deseado. Transformás tu realidad por una versión mejor de vos mismo.
Capricornio: Desafíos y mejoras te impulsan a animarte a probar todo para ganar en el amor con Venus en Acuario. Aprendés a disfrutar más sin perder estructura ni compromiso. La rueda de la fortuna se activa en la familia y los amigos de siempre.
Acuario: Sumas gente a tu equipo, decides armar una sociedad con amigos con Venus en Acuario. una explosión de alegría y amor con tu pareja, recibes una compañía inesperada.
Piscis: Tiempo de paz, de orden y de mirar los nuevos proyectos de amor, es necesario cambiar los planes con Venus en Acuario. Carta de la suerte: cuatro de copas: marcas un buen territorio con el amor.
Fuente: Jimena La Torre.