Lee tu horóscopo diario del 12 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Vesta en Acuario te impulsa a enfocar tu energía en proyectos grupales y causas que te representen. Comprometerte con una idea más grande que vos te motiva y ordena tu fuego interno. Inspiración renovada y propósito claro.

Tauro : Este tránsito te pide compromiso con tu vocación y con una forma distinta de mostrar tu valor. Salir de lo conocido fortalece tu autoestima y tu visión profesional. Coherencia entre valores y acciones.

Géminis : Vesta en Acuario activa tu fe en nuevos caminos, estudios o filosofías de vida. Dedicarte a aprender o enseñar algo distinto te enciende por dentro. Curiosidad y apertura mental.

Cáncer : Este tránsito profundiza compromisos emocionales y energéticos. Es momento de poner límites sanos y cuidar dónde entregás tu intimidad. transformación necesaria y liberadora.

Leo : Vesta ilumina el área de las relaciones y te pide entrega consciente sin perder individualidad. El compromiso se renueva desde la libertad y el respeto mutuo. Acuerdos que miran al futuro.

Virgo : Este tránsito ordena rutinas y hábitos, invitándote a comprometerte con un estilo de vida más auténtico. Pequeños cambios generan grandes mejoras. Constancia en el dinero y con sentido.

Libra : Vesta en Acuario enciende tu creatividad y tu deseo de expresarte sin moldes. Comprometerte con lo que te hace único fortalece tu autoestima. Autenticidad y esperanza renovada.

Escorpio : Este tránsito te pide revisar lealtades familiares y emocionales. Dedicar energía a construir tu propio espacio interno te devuelve poder. Pausa consciente para sanar tus palabras.

Sagitario : Vesta activa tu palabra y tu forma de comunicarte. Comprometerte con tu verdad y expresarla con claridad abre nuevas puertas. Tu voz crea realidad en los demás.

Capricornio : Este tránsito te invita a redefinir tu compromiso con el dinero y los valores personales. Ordenar prioridades te da seguridad y autonomía. Estabilidad construida con conciencia.

Acuario : Vesta en tu signo te conecta con tu propósito más auténtico. Es tiempo de honrar quién sos y dedicarte a lo que representa tu esencia. Poder interior alineado con tus convicciones.