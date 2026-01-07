Lee tu horóscopo diario del 7 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Virgo despide el año con trabajo y resolución de temas pendientes, enfocándote en detalles que habías postergado. Sentís alivio al cerrar asuntos concretos y ordenar prioridades. Tus palabras son tu arma de justicia.

Tauro : Resolverán temas laborales gracias a la Luna en signo de tierra y cerrarán con grandes miras, priorizando estabilidad y resultados reales. Aprendés de errores recientes y ajustás tu rumbo. Repensá bien los consejos, escuchá solo los buenos.

Géminis : Nuevos planes para este año y cierre con mejoras laborales que te organizan y ordenan la mente. Es momento de elegir con claridad y dejar atrás la dispersión. Lo que no fue no será y lo nuevo es lo posible.

Cáncer : La Luna en un signo de tierra te da organización, mesura y conciencia para salir adelante con pasos firmes. Emociones más controladas te permiten avanzar sin miedo. Tus recuerdos son fuertes.

Leo : La Luna en Virgo hace que termines el año muy tranquilo y con el trabajo a favor, sintiendo que cumpliste con lo necesario. El descanso es merecido y reparador.

Virgo : Terminás el año con trabajo, esfuerzo y grandes planes a futuro, cerrando etapas complejas con madurez. Sabés hacia dónde vas y confiás en tu proceso. Subido a una nueva etapa profesional.

Libra : Es tiempo de recomponer el diálogo, generando unión entre partes y nuevas sociedades. La organización emocional te devuelve equilibrio y claridad. Desafiás a tu amor para lograr más pasión.

Escorpio : Todo lo que necesitás en lo material lo tendrás junto a tu pareja, construyendo seguridad compartida. También sentís la necesidad de un espacio interno. Necesitás un recreo espiritual.

Sagitario : Aumenta la necesidad de estar acompañado, aparece la pareja o se fortalece un vínculo importante. Te sentís contenido y más conectado emocionalmente. Todos te quieren y querés a todos.

Capricornio : Energía positiva de tu lado para organizar la profesión y tomar decisiones maduras. Todo se acomoda con esfuerzo, constancia y foco. Ordenás cada cosa en su lugar con equidad y claridad.

Acuario : La voluntad se activa y tendrás todo a favor para terminar el año rodeado de un gran equipo. Aprendés a compartir decisiones y responsabilidades. Te dividís entre dos amores.