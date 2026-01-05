Lee tu horóscopo diario del 5 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Leo es para sentir más poder laboral, con emociones a flor de piel y mayor confianza para liderar. Te animás a mostrar tu talento sin miedo y a tomar decisiones firmes que otros respetan. Excelentes premios laborales.

Tauro : La Luna en Leo te ayuda a mejorar los temas del trabajo con brillo y autoestima, recuperando seguridad personal. Sentís que podés sostener lo que emprendés y defender tu valor sin bajar la intensidad. Te da poder para tomar lo laboral.

Géminis : La Luna en el signo más caliente y decidido del zodíaco te hace estar muy activo y con más energía mental. Todo fluye si confiás en tus ideas y las expresás con seguridad frente a los demás. Lográs destacarte en todo.

Cáncer : La Luna en tu signo siguiente, Leo, te da la posibilidad de dominar el romance y el trabajo con mayor presencia. Te animás a pedir lo que necesitás y a ocupar un lugar más visible.

Leo : La Luna en tu signo aumenta la capacidad de brillo y proyección profesional, aunque exige esfuerzo. El cansancio vale la pena si cuidás tu energía y no forzás más de la cuenta. Ordenás el trabajo aunque quedes muy cansado y necesites rehabilitación.

Virgo : La Luna en Leo te da posibilidades de encontrar un buen compañero para avanzar y sentirte valorado. Aprendés a confiar más en el otro y a delegar sin culpa. Te encontrás con la mejor pareja.

Libra : La Luna en un signo apasionado como Leo activa tus acciones personales y mejora tu voluntad. Te animás a tomar decisiones sin dudar tanto y a priorizar lo que deseás. Mejoras y trabajás en equipo.

Escorpio : Aparecen mejoras laborales en las que te destacás con la Luna en Leo, mostrando autoridad. Es momento de ir directo a lo que querés y dejar de postergarte. Te activás a cortar con lo que no va.

Sagitario : La Luna en Leo estimula para terminar todo lo que tenés que hacer con entusiasmo y convicción. Recuperás la motivación perdida y volvés a creer en tus proyectos. Sabés manejar más trabajo.

Capricornio : La Luna en Leo activa las mejoras profesionales y te une a un gran equipo ganador. Reconocen tu esfuerzo sostenido y empezás a ver resultados concretos. Crece el trabajo con éxito.

Acuario : Reconstrucción del trabajo de a dos gracias a la Luna en oposición, aprendiendo a negociar. Se afianza la seguridad sobre lo que tenés y sobre lo que valés. Concretás tus planes con tu trabajo.