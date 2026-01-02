Lee tu horóscopo diario del 2 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna llena te trae cambios en la estructura familiar, moviendo decisiones importantes en el hogar y roles que se redefinen. Terminar con el reciclaje de una casa ayuda a conectarse y a construir algo más sólido.

Tauro : La Luna llena da demasiada conexión con la familia y la comodidad se traslada al hogar, priorizando el bienestar emocional. Dejan atrás lo que ya no va y se conectan con lo que sienten de verdad.

Géminis : La Luna llena te hace estar muy conectado con la familia y las necesidades de los que amas, generando conversaciones sinceras. Celebras la fertilidad familiar y los encuentros que unen.

Cáncer : La Luna llena los hace sentir magnéticos e irresistibles para el amor, despertando emociones profundas. Todo se vive con más sensibilidad y necesidad de contención real. La familia te anima para seguir, quédate cerca y no te aísles.

Leo : La Luna llena junto al Sol en Capricornio te da cierta inestabilidad emocional que te obliga a madurar sentimientos. Es tiempo de dejar el orgullo de lado y escuchar lo que el corazón pide. Tenés el amor muy cerca, tomalo sin miedo.

Virgo : El Sol en Capricornio y la Luna llena hacen que este día sea clave para avanzar en lo profesional y ordenar objetivos. Reconocés el valor de tu esfuerzo y te alineás con metas más claras. Justicia en el trabajo que hacés y reconocimiento merecido.

Libra : Avanzás mucho emocionalmente con esta Luna llena, equilibrando deseos y responsabilidades. Se fortalecen acuerdos familiares y decisiones que dan estabilidad. Amor y premios llegan juntos cuando te animás a sentir.

Escorpio : Traten de acelerar los procesos con Luna llena, confiando en la intensidad emocional como guía. Lo que sentís es una brújula poderosa si no la negás. Se convierten en personas que guían a otros desde la experiencia.

Sagitario : Es posible que sus visiones e intuiciones se acrecienten con la Luna llena, marcando señales claras. Entendés mejor qué vínculos valen la pena sostener. Se obtienen energías extras para lo pendiente.

Capricornio : La Luna llena los hace estar completamente entregados al amor, bajando defensas y control. Permitirse sentir sin estrategia trae alivio emocional. Las fantasías del amor son posibles si se animan a sentir.

Acuario : La Luna llena te da un excelente período para recibir premios de amor y afecto genuino. Los vínculos se vuelven más estables y confiables. Estructuras económicas firmes que sostienen tus decisiones.