Lee tu horóscopo diario del 29 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Solucionan el trabajo con la luna en tierra, dejen las cosas en manos de las personas experimentadas y los ayudan a realizar mejor el trabajo. La paciencia será clave para sostener resultados a largo plazo sin agotarse.

Tauro : La respuesta laboral será lo único que los hará sentir bien, hoy con luna en su signo es día para no esperar. Confíen en su instinto y prioricen lo que les da seguridad emocional y material. Un proyecto familiar te estimula.

Géminis : La energía de la luna en tierra ayuda para que sea el trabajo la que incline la balanza a favor de definir más trabajo. Ordenar prioridades les permitirá no dispersarse y rendir mejor. Trabaja hasta que te canses.

Cáncer : La energía de la luna en tierra les da ganas de quedarse en la cama y disfrutar de los placeres. Permitirse descansar también es una forma de sanar y recargar energía emocional. Viven con profundidad, como una película de amor.

Leo : Con luna en su signo de Tauro reparan el trabajo y tienen ganas de comprometerse. Es un buen momento para sostener acuerdos y demostrar constancia. Festejas por un proyecto de construcción.

Virgo : Saben actuar con fe y decisión con la luna en tierra y se activa el trabajo. Será mejor que esperen por lo mejor, confiando en sus procesos. Estarán para los que se lo merecen.

Libra : Aparece un amor que los motiva a reparar lo pasado, mejora el trabajo y la autoestima en cada cosa que hacen. El equilibrio interno se refleja en vínculos más sanos. Tienen el amor en las manos.

Escorpio : Se rinden ante lo más profundo de sus sentimientos y lo que más los apasione. Al aceptar lo que sienten, recuperan poder personal. Todo lo que han sembrado crece con tranquilidad.

Sagitario : Su positividad y optimismo los ayuda para que sean guías en la gente de su trabajo con sus consejos divertidos. También es momento de asumir responsabilidades concretas. Vas directo hacia la meta.

Capricornio : La luna en Tauro les da energía perseverante que les garantiza el éxito. El esfuerzo sostenido empieza a mostrar resultados visibles. Sociedades exitosas.

Acuario : Reuniones que se empiezan a activar, sus planes mejoran tu día. Escuchar otras miradas les aporta estabilidad. Aprobación en todo lo que hacen.