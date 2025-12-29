Lee tu horóscopo diario del 29 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Solucionan el trabajo con la luna en tierra, dejen las cosas en manos de las personas experimentadas y los ayudan a realizar mejor el trabajo. La paciencia será clave para sostener resultados a largo plazo sin agotarse.
Tauro: La respuesta laboral será lo único que los hará sentir bien, hoy con luna en su signo es día para no esperar. Confíen en su instinto y prioricen lo que les da seguridad emocional y material. Un proyecto familiar te estimula.
Géminis: La energía de la luna en tierra ayuda para que sea el trabajo la que incline la balanza a favor de definir más trabajo. Ordenar prioridades les permitirá no dispersarse y rendir mejor. Trabaja hasta que te canses.
Cáncer: La energía de la luna en tierra les da ganas de quedarse en la cama y disfrutar de los placeres. Permitirse descansar también es una forma de sanar y recargar energía emocional. Viven con profundidad, como una película de amor.
Leo: Con luna en su signo de Tauro reparan el trabajo y tienen ganas de comprometerse. Es un buen momento para sostener acuerdos y demostrar constancia. Festejas por un proyecto de construcción.
Virgo: Saben actuar con fe y decisión con la luna en tierra y se activa el trabajo. Será mejor que esperen por lo mejor, confiando en sus procesos. Estarán para los que se lo merecen.
Libra: Aparece un amor que los motiva a reparar lo pasado, mejora el trabajo y la autoestima en cada cosa que hacen. El equilibrio interno se refleja en vínculos más sanos. Tienen el amor en las manos.
Escorpio: Se rinden ante lo más profundo de sus sentimientos y lo que más los apasione. Al aceptar lo que sienten, recuperan poder personal. Todo lo que han sembrado crece con tranquilidad.
Sagitario: Su positividad y optimismo los ayuda para que sean guías en la gente de su trabajo con sus consejos divertidos. También es momento de asumir responsabilidades concretas. Vas directo hacia la meta.
Capricornio: La luna en Tauro les da energía perseverante que les garantiza el éxito. El esfuerzo sostenido empieza a mostrar resultados visibles. Sociedades exitosas.
Acuario: Reuniones que se empiezan a activar, sus planes mejoran tu día. Escuchar otras miradas les aporta estabilidad. Aprobación en todo lo que hacen.
Piscis: La luna en tierra les da trabajo extra, bien activo para que su profesión crezca. Mantener los pies en la realidad potencia su creatividad. Brillan con la mejor energía del amor.
Fuente: Jimena La Torre.