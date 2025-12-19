Lee tu horóscopo diario del 19 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Miran para adelante y no le temen a ningún obstáculo por más que los haya. Y tendrán muchos en este sol en Capricornio. Les encantarán los desafíos. Este período los empuja a demostrar coraje real y sostener decisiones firmes incluso cuando el entorno presiona.

Tauro : El sol en Capricornio que se torna completamente efectivo, sólo importa la meta. Ya vienen trabajando mucho en años anteriores. Ahora es tiempo que los mimen. La estabilidad lograda se vuelve terreno fértil para cosechar reconocimiento, bienestar y resultados palpables.

Géminis : El sol en Capricornio se viene con todo, vuelven a lugares de número uno, de conducción y de fuerza. Todos quieren seguir por el camino que ustedes marcan. Dan la nota con sus palabras. Sus ideas tendrán impacto decisivo y sus decisiones abrirán caminos que otros no se animan a transitar.

Cáncer : El sol en Capricornio tenderá a desequilibrarlos y les aportará una gran necesidad de justicia que a ustedes no les importará tanto. Sólo quieren que los amen. Este clima los invita a priorizar vínculos cálidos y a buscar refugio emocional en quienes realmente los contienen.

Leo : Ya se viene la justicia a favor en la profesión y en el amor. Es un tiempo para compromisos y para firmar buenos acuerdos. Los bienes materiales aumentan su patrimonio. Las oportunidades llegan con prestigio y estabilidad, consolidando el lugar de autoridad que vienen construyendo.

Virgo : Ya hicieron, ya ordenaron y ya sirvieron para todo. Este próximo año siguen subidos al carro de su éxito. No cambian ni modifican sólo siguen. La constancia los premia, permitiéndoles avanzar sin sobresaltos y manteniendo resultados que crecen de forma sostenida.

Libra : El sol en Capricornio los ayuda a que se destaquen en todo… serán catalogados como número uno. No les quedará otra opción que seguir su camino. Este reconocimiento llega junto a una nueva madurez, que los obliga a tomar decisiones más firmes y menos dependientes de otros.

Escorpio : A prepararse, porque comienza el sol en Capricornio para lograr mejorar en la profesión. Es tiempo de entrenarse. para tomar impulso en el momento indicado. Su intensidad encuentra dirección y disciplina, permitiendo que cada esfuerzo tenga un impacto real y estratégico.

Sagitario : Un tiempo para sentirse apoyado por los novios, los amigos y la justicia. Para viajar por trabajo. Participan en grupos por justicia social. La red afectiva y laboral se vuelve motor de expansión, dándoles nuevas causas, proyectos y experiencias que los entusiasman.

Capricornio : Este Sol que entra junto a la Luna en Acuario, el signo del próximo año, los ayudará a tener mejor justicia y grandes acuerdos. Se rodearán de gente que sirve. El año se abre con claridad, estabilidad y alianzas que consolidan su crecimiento y fortalecen su lugar de autoridad.

Acuario : Este sol en Capricornio para que se abran las oportunidades y mejoren la relación con todos sus amigos. Este año es para la paz. Recibes un premio afectivo. La armonía social se convierte en puerta a nuevas oportunidades, vínculos sanadores y proyectos compartidos.