La astróloga y tarotista Jimena La Torreadelantaqué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 22 hasta el 26 de diciembre del 2025.

LUNES

Aries: La vitalidad se reactiva y te empuja a ponerte en marcha tanto en lo laboral como en lo afectivo. Algo que escuchás hoy trae una verdad necesaria para avanzar. Tu iniciativa inspira a otros y te devuelve protagonismo. Escuchá con atención, una propuesta merece ser tomada en serio.

Tauro: Se nota el cambio interno que venís haciendo soltás viejas emociones y te abrís a nuevas experiencias afectivas. Lo que esperabas empieza a manifestarse. Confiar en el proceso te permite disfrutar sin resistencias. Llegan mensajes y respuestas que equilibran tu ánimo.

Géminis: El amor y los compromisos se acomodan, te animás a modificar lo que ya no funciona y a probar caminos distintos. Lo que otros descartan, vos sabés aprovecharlo. Tu flexibilidad mental se convierte en ventaja concreta. Tu ganancia aparece donde nadie más la ve.

Cáncer: El día puede traer confusión emocional, bajá un cambio y no tomes decisiones apresuradas en temas del corazón. Tu sensibilidad será recompensada. Cuidarte también es una forma de amar mejor. El amor devuelve lo que diste con generosidad.

Leo: Momento ideal para ordenar prioridades y cerrar ciclos afectivos pendientes. Decidir con firmeza te devuelve claridad y energía. Elegís desde la madurez y eso se nota en tus vínculos. Cortar a tiempo es un acto de amor propio.

Virgo: Confiar en el otro te trae alivio delegar y compartir decisiones fortalece vínculos y asociaciones. Un cambio de aire te renueva. Soltar el control te permite disfrutar más del presente. Un viaje corto o movimiento inesperado equilibra tu energía.

Libra: Día propicio para apostar en serio al amor y proyectar un futuro estable. Tu seguridad personal abre puertas importantes. Cuando te elegís, los demás también lo hacen. Consolidás una meta profesional deseada.

Escorpio: Venís con el tanque bajo y el cuerpo pide pausa. El descanso y la introspección emocional son clave para reordenarte. Escuchar tus límites te devuelve poder interno. Frenar también es avanzar.

Sagitario: La energía profesional se activa y trae reconocimiento. En pareja, el optimismo compartido potencia resultados. Confiar en el proceso te abre nuevas oportunidades. El destino acompaña tus decisiones conscientes.

Capricornio: Un clima emocional más amable te invita a mostrar tu costado sensible. El intercambio afectivo enciende la pasión. Permitirte sentir fortalece más de lo que debilita. Del ida y vuelta nace la chispa.

Acuario: La suerte juega a tu favor: el amor se renueva y las respuestas que recibís superan tus expectativas. Tu luz se nota. Ser auténtico es tu mayor imán. Brillás naturalmente y atraés buenas conexiones.

Piscis: Necesitás bajar el ritmo y entregarte al silencio reparador. Desde tu calma, ayudás y guiás a otros con sabiduría. Tu sensibilidad bien usada se transforma en sostén. Tu palabra abre caminos emocionales profundos.

MARTES

Aries: En tiempos de Venus en Capricornio, aprovechás para concluir esos temas que tanto te apasionan y quedaron sin cerrar. La madurez emocional te ayuda a enfocar mejor tu deseo y a no dispersarte. Animarte a vivir la pasión sin estructuras rígidas te devuelve entusiasmo.

Tauro: Los ideales que no fueron toman nuevo impulso con un cambio de mirada gracias a Venus en Capricornio. Aprendés a decir lo que sentís sin rodeos y a defender tu verdad afectiva. Claridad mental y justicia a favor en tus palabras.

Géminis: El trabajo que no estaba funcionando encuentra nuevos caminos con Venus en Capricornio y las relaciones se fortalecen. Elegís con más conciencia a quién darle tu tiempo y tu energía. Seguís solo a quien realmente merece tu amor.

Cáncer: Venus en Capricornio te muestra la cara más exigente de la pareja y te invita a conocer al otro en profundidad. Aunque incomode, esta verdad te ayuda a madurar emocionalmente. Transformás tu manera de amar aceptando lo que sí puede cambiar.

Leo: Las indecisiones laborales pueden hacer tambalear lo afectivo con Venus en Capricornio. Definir qué querés te devuelve seguridad y liderazgo en la pareja. Construís territorios más firmes desde el deseo compartido.

Virgo: Venus en otro signo de tierra te ayuda a darle forma real y concreta al amor que tenés. Aprendés a cuidar sin sobrecargarte ni exigirte de más. Revisá cuánto das y cuánto recibís emocionalmente.

Libra: Venus en Capricornio te pide equilibrar trabajo y afecto para no desbalancearte. Tomar decisiones firmes te acerca a vínculos más comprometidos. Estás en el lugar justo para formalizar lo que sentís.

Escorpio: Venus en Capricornio te ayuda a cortar con vínculos o dinámicas que ya no sirven, tu coranzon están enfocado. Tu deseo se vuelve más claro y directo. Liderazgo y pasión bien enfocada en el amor.

Sagitario: Mejoran tus visiones de futuro y te animás a ir por lo que realmente vale la pena con Venus en Capricornio. Ojo con distraerte por tentaciones pasajeras. Exito si elegís con conciencia y no por impulso.

Capricornio: Venus en tu signo te aporta comprensión extra y te estimula a brillar en el amor y el trabajo. Te permitís disfrutar sin perder control. Tiempo ideal para compromisos y acuerdos afectivos sinceros.

Acuario: Venus en Capricornio te ayuda a cerrar ciclos emocionales y a prepararte para lo nuevo. Elegís mejor a quién dejar entrar en tu mundo. Soltás cargas emocionales que no te corresponden a nivel amor vas enfocada.

Piscis: Con Venus en Capricornio aumenta tu determinación y tu capacidad de concretar lo que soñás. Tu sensibilidad se vuelve una fortaleza práctica. Usás palabras justas y seguras para crear lo que deseás.

MIÉRCOLES

Aries: Esta Nochebuena te invita a bajar un cambio y compartir desde la amistad más que desde la exigencia. La Luna en Acuario te conecta con personas que te inspiran y te recuerda que no todo se trata de liderar. Colores eléctricos o plateados activan tu magnetismo. Celebrás nuevos horizontes que ya empiezan a abrirse.

Tauro: La Noche buena te encuentra pensando en el futuro y en lo que querés construir a largo plazo. La Luna en Acuario te saca de la comodidad y te propone brindar con quienes te impulsan a crecer. Tonos verdes y cobre armonizan tu energía. Esperanza renovada y deseos que empiezan a cumplirse.

Géminis: Nochebuena despierta conversaciones, risas y planes espontáneos. La Luna en Acuario potencia tu lado social y creativo, ideal para compartir ideas y proyectos. Colores amarillo o azul claro activan tu mente. Una charla clave aclara el rumbo del año que viene.

Cáncer: Esta Noche buena es más emocional de lo que parece: la Luna en Acuario te invita a soltar viejos apegos y a celebrar desde un lugar más liviano. Permitite disfrutar sin cargar con todo. Tonos blancos o plateados te protegen. Recuerdos sanados y afecto sincero.

Leo: La Luna en Acuario, tu signo opuesto, pone el foco en los vínculos. Nochebuena es ideal para compartir en igualdad y dejar que otros también brillen. Vestite con dorado suave o azul intenso. Conexión auténtica y acuerdos desde el corazón.

Virgo: Una Noche buena distinta, menos estructurada, te permite relajarte y disfrutar sin controlar todo. La Luna en Acuario te pide fluir con lo inesperado. Colores gris perla o lavanda ordenan tu energía. Equilibrio emocional y calma interior.

Libra: Nochebuena activa el disfrute, el amor y la creatividad. La Luna en Acuario te anima a expresarte libremente y a rodearte de gente afín. Rosados suaves o tonos pastel elevan tu vibración. Sensibilidad y armonía compartida.

Escorpio: Esta Noche buena remueve emociones profundas, pero la Luna en Acuario te ayuda a tomar distancia y observar con más objetividad. Ideal para sanar vínculos familiares. Tonos bordó o negro con plata te fortalecen. Cierre de una etapa y renacimiento emocional.

Sagitario: Nochebuena te encuentra comunicativo y con ganas de moverte. La Luna en Acuario favorece encuentros distintos, mensajes inesperados y planes a futuro. Colores turquesa o violeta expanden tu energía. Entusiasmo y ganas de ir por más.

Capricornio: En plena temporada capricorniana, la Luna en Acuario te recuerda que también merecés disfrutar. Noche buena te invita a valorar lo que ya construiste. Tonos tierra con plateado equilibran tu energía. Estabilidad, familia y logros compartidos.

Acuario: Con la Luna en tu signo, esta Nochebuena es especial: te sentís libre, auténtico y conectado con quienes respetan tu esencia. Vestite con azul eléctrico o plateado para potenciar tu luz. Celebrás siendo quien sos, sin explicaciones.

Piscis: Noche buena te invita a un descanso emocional profundo. La Luna en Acuario te ayuda a observar sin absorber todo. Elegí espacios tranquilos y colores suaves como celeste o blanco. Una nueva mirada te trae paz interior.

JUEVES

Aries: Con la Luna en Acuario este tiempo aprendés a compartir más con tu pareja y a bajar la impulsividad en esta Navidad. Te beneficiás al escuchar y respetar tiempos ajenos, logrando armonía emocional. Descansar y soltar tensiones te devuelve claridad.

Tauro: La Luna activa una Navidad más abierta y social, mejorando vínculos y encuentros inesperados. Aprendés que apoyarte en otros no te quita estabilidad, sino que la fortalece. El equilibrio se logra compartiendo responsabilidades.

Géminis: El crecimiento de ideas se potencia con la Luna en Acuario y marca un nuevo impulso desde esta Navidad. Conversaciones inspiradoras te abren caminos creativos y familiares. Proyectos en equipo mejoran tu entorno.

Cáncer: Los deseos de realización personal y material crecen gracias a esta Navidad. Te sentís más seguro al ordenar emociones y priorizar lo que te da estabilidad. Estructurar te da calma y protección.

Leo: Se activan los sentimientos de a dos con la Luna en oposición, invitándote a comprometerte desde el corazón. Liderás con calidez y contagias entusiasmo a todos esta Navidad. Tu energía moviliza y organiza al grupo.

Virgo: Mejorás la relación con los demás y te abrís a una Navidad más social y liviana. El reconocimiento llega cuando dejás de controlar y confiás. Recompensa concreta por tu esfuerzo sostenido.

Libra: La Luna en Acuario te ayuda a compartir desde un lugar más auténtico en esta Navidad. Tus palabras ordenan conflictos y traen acuerdos justos para el nuevo ciclo. Decir lo correcto en el momento justo te favorece.

Escorpio: Esta Luna activa con fuerza tu mundo emocional y propone una renovación total en esta Navidad. Soltás viejas cargas y te abrís a propuestas distintas. Nuevos horizontes y pasiones en camino.

Sagitario: Empezás a poner primera a proyectos de viajes y planes futuros en esta Navidad. El entusiasmo vuelve cuando dejás atrás lo que ya cumplió su ciclo. Claridad mental para elegir mejor donde poner tu energía.

Capricornio: Mejorás en todos los planos durante esta Navidad y la Luna en Acuario te impulsa a avanzar sin rigidez. Permitirte disfrutar también es invertir en vos. Estabilidad y oportunidades materiales a favor.

Acuario: La Luna en tu signo te ordena internamente y facilita acuerdos con quienes amás en este día especial. Te sentís firme para defender tus ideas sin pelear esta Navidad. Liderazgo sereno y decisiones claras.

Piscis: Disfrutás la Navidad junto a personas que extrañabas y el amor se hace presente de forma simple. Concretás algo que venías soñando en silencio. oportunidad económica que empieza a tomar forma.¡

VIERNES

Aries: Es momento de reflexionar y revisar situaciones del pasado que aún no se han resuelto con Luna en Piscis. La intuición te marca qué batallas ya no vale la pena seguir peleando y dónde es tiempo de perdonar. La vida les presenta pruebas que deben superar.

Tauro: Sentirán que las cosas que les suceden benefician su trabajo gracias a la influencia de la Luna en Piscis. Un gesto de confianza o ayuda externa mejora tu estabilidad y te devuelve seguridad. El apoyo financiero abre un abanico de oportunidades.

Géminis: La energía de la Luna en Piscis les aporta mucha empatía y mejor comprensión con tus compañeros de trabajo. Escuchar más y hablar menos hoy fortalece acuerdos importantes. Se firman contratos y acuerdos pendientes.

Cáncer: Con la Luna en el signo amigo como Piscis, apuestan por un proyecto a futuro en el amor. Sentís que vale la pena arriesgarte emocionalmente por algo que te da paz. Viajes y cambios con éxito asegurado.

Leo: Se activan los deseos y se generan nuevos proyectos, pero es importante resolver asuntos pendientes para dar lugar a lo nuevo. Soltar el orgullo te permite avanzar con mayor libertad. Arriésgate y lánzate a lo nuevo sin miedo.

Virgo: La Luna en oposición les permite estimular sus deseos de estar en pareja y enfocarse en su pasión profesional. Aprendés a combinar sensibilidad con ambición sin perder el eje. Su mirada está puesta en el crecimiento personal y profesional.

Libra: La Luna en Piscis les libera de la presión laboral y les da un aire de renovación y mejora en el trabajo. Recuperás inspiración y ganas de crear algo distinto. Sus ideas mas fantasiosas pronto se materializarán .

Escorpio: Esta Luna en Piscis les ayudará a aumentar su energía y a mantener sus emociones arraigadas. Canalizás la intensidad desde un lugar más consciente y amoroso. Utilicen su inteligencia para vencer sus demonios internos.

Sagitario: La Luna en Piscis es un momento para guardar un poco y reflexionar, pero solo para tomar impulso. El silencio te prepara para un nuevo salto de fe. Su luz interior no se apagará ante nada, sus sueños son fuertes.

Capricornio: La Luna en Piscis les ayuda a ordenar temas familiares y de salud, además de concretar un trabajo pendiente. Poner sensibilidad donde antes hubo rigidez trae resultados. Justicia en el trabajo que les genera más y más éxito.

Acuario: Algunas complicaciones vuelven a aparecer con la Luna en Piscis, especialmente en temas familiares que deben ser resueltos. Dar sin esperar nada a cambio equilibra la situación. Repartir con equidad y justicia.

Piscis: Con la Luna en su signo es un día para no forzar nada: todo llega solo si confiás. Escuchar tu cuerpo y tu emoción es la clave del día. Reposo y meditación para que la mente fluya sola, se conectan con su intuicion.