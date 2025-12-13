La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 15 hasta el 19 de diciembre del 2025.

LUNES

Aries: Con luna en Escorpio es tiempo para apasionarse por cambios en el hogar y en el lugar de trabajo. Esta energía te impulsa a tomar decisiones firmes sobre con quién compartís tu intimidad y tus verdaderas prioridades. Se activa el sexo en tu vida.

Tauro. La luna en Escorpio los ayuda a entregarse al amor y la pasión y a comenzar el día con alegría junto con tu pareja.Se abre un clima emocional profundo que les permite expresar deseos que usualmente callan. Organizan un recreo espiritual.

Géminis: Algunas dificultades en el diálogo con tu pareja pueden traerte enojos con luna en Escorpio. Tiempo de no hablar. Si dejás que todo se acomode solo, vas a notar que la pasión vuelve con más fuerza. Pasión compartida de a dos.

Cáncer El trabajo aumenta con la luna en Escorpio y te ayuda a ver más clara tu relación con el amor. Este movimiento emocional te da el valor para hablar de lo que realmente querés en tu vínculo. Vives el amor como un adolescente.

Leo: Recibes más amor de lo que te imaginas con luna en Escorpio. Proyectas salidas románticas. La pasión se enciende y te anima a mostrar tu lado más seductor y valiente. Te llevas todos los laureles por triunfos de pasión.

Virgo: La pareja permite acceder a deseos mejores y ambos se comprometen en una relación a largo plazo. La intimidad crece y te permite sentir seguridad emocional donde antes había dudas. La pareja ideal es para disfrutarla ahora.

Libra: El amor se presenta para comprometerse de verdad. Pasión que se necesita para ordenar la pareja. La luna te empuja a dejar de evitar conversaciones decisivas y a elegir lo que te hace bien. Están justo donde quieren y se necesita.

Escorpio: La luna desde su signo los ayuda a rodearse de amor y tener amantes. Te animas a lo que nunca hicieron. Una oleada de magnetismo personal atrae encuentros intensos y transformadores.Te colmas de amor más de lo necesario.

Sagitario: Te lanzas a la aventura del verdadero amor y mucha pasión, salidas al exterior. Esta influencia despierta tu deseo de compromiso emocional sin perder libertad. Pareja estable y festejos para quedar hechizados de pasión.

Capricornio: Mucha gente alrededor de tu pareja impide relacionarse felizmente con la pasión. La luna te invita a recuperar intimidad cuidando los límites con terceros. Te dejas llevar sólo por el camino de la pasión y el amor.

Acuario: Reaparece un amor del pasado y te animas a soltarte y entregarte a la pasión verdadera. Algo dentro tuyo se ablanda y abre la puerta a una conexión emocional más honesta. Descubres en el amor a quien seguir de verdad.

Piscis: La energía de luna en Escorpio son tus aliados para la tentación y deseos de amor. Surge una intuición poderosa que te guía hacia vínculos más intensos y espirituales. El amor viene de lugares que desconoces.

MARTES

Aries: Toda la suerte para avanzar con luna en Sagitario. Compras un viaje. Esta energía te impulsa a tomar decisiones rápidas que aceleran tus próximos movimientos profesionales. Se acercan a un bien material deseado.

Tauro: Esfuerzo laboral para lograr éxito, es fácil con la luna en Sagitario. Reuniones para llegar a acuerdos de dinero. Podés cerrar un trato que venías negociando y que finalmente se estabiliza a tu favor. Con toda la fuerza para los desafíos que se presentan.

Géminis: Reuniones con socios o pareja con luna en oposición. Saliendo adelante un proyecto que llevas varios días de planificación. Aunque haya tensiones, una conversación clave aclarará el rumbo y te permitirá avanzar. La competencia los motiva para ser mejores.

Cáncer: Retomas un viejo problema laboral con luna en Sagitario. Tomas en cuenta los encuentros con socios. Una idea antigua vuelve renovada y ahora sí encuentra el espacio para prosperar.Sales de un cuento que ya no te sirve.

Leo: Proyectos exitosos con luna en un signo de fuego. Planes de salir a un mundo nuevo. Te animás a dar un paso que te abre puertas profesionales fuera de tu zona habitual. Resuelves un problema familiar que te preocupa.

Virgo: Tiempo de parar a pensar en nuevos proyectos, retomar fuerzas para seguir en la competencia en la que se encuentran. La claridad mental vuelve y te permite reorganizar prioridades para rendir mejor. Reencuentro con el ser interno.

Libra: Festejos e invitaciones de diversos grupos sociales con los que te mueves. Brindando por un buen trabajo. Una conexión social inesperada puede abrirte una oportunidad profesional nueva. Sentados en el trono de la tranquilidad económica.

Escorpio: Nuevos deseos laborales solucionan problemas pasados sin sentido. Ves el proyecto de trabajo con una realidad clara. Aumentos y premios. Lo que antes parecía trabado finalmente fluye y te coloca en un lugar de mayor reconocimiento. Crecimiento profesional sostenido.

Sagitario: Alcanzas objetivos laborales hoy con luna en tu signo. Nuevas relaciones en grupos sociales. La confianza se eleva y te facilita conquistar metas que pensabas lejanas. Prueban para ver qué es lo que más les gusta.

Capricornio: La comunicación está en primer lugar. Te fascinas con una compra de un bien material. Recibís una noticia profesional que confirma que vas por el camino correcto. Mirando cómo el proyecto va tomando el color que necesitas.

Acuario: Compañeros nuevos que ayudan a sumar ideas al proyecto laboral con luna en Sagitario. Esta colaboración te permite ver una salida más creativa para un problema estancado. Entre dos partes acuerdan ayudarse en un viaje próximo.

Piscis: El hogar los consume y los obliga a quedarse dentro para solucionar inconvenientes pasajeros. Cuando todo se acomode, verás que este freno te sirvió para ordenar prioridades. Festejan junto con sus parejas decisiones laborales.

MIÉRCOLES

Aries: Tomás una decisión laboral de viajes con luna nueva mejora el trabajo. Viajes y mas trabajo. Esta energía te impulsa a animarte a un movimiento que abre caminos profesionales inmediatos. La paciencia te ayuda a obtener.

Tauro: La luna nueva te ayudará a aumentar tus proyectos de viajes. General mejoras profesionales si los haces color verde. Un cambio en tu rutina te permitirá organizar mejor tus metas para avanzar de manera firme.

Géminis: Más trabajo y éxito profesional viajando, la luna renueva tus planes posibles. Surgen propuestas inesperadas que te permiten crecer y mostrar tu versatilidad. Elegís con inteligencia entre lo que quieren los demás y lo que querés para tu vida personal.

Cáncer: Te traerán mejoras laborales y análisis de los viajes que podés tener en el futuro. Un diálogo clave aclara el rumbo y te ayuda a proyectar con más tranquilidad. Justicia en los proyectos personales y lográs más planes a futuro y merecido éxito.

Leo: Te inspirás para viajar mejor este año. Generan mejor abundancia en tus deseos. Un nuevo deseo se activa y te impulsa a moverte hacia un horizonte más prometedor. Lográs triunfos y desafíos mejores.

Virgo: Aumento de viajes y trabajo en tu vida, aumenta tu fuerza. Te organizás con precisión y eso acelera resultados que esperabas hace tiempo. Organizás tu proyecto económico con éxito laboral y económico.

Libra: Activan tu pedido de viajes y mejor profesión en el mundo. El color rojo aumenta la pasión. Una persona clave te abre puertas que impulsan tu crecimiento profesional. Podés disfrutar del éxito profesional que merecés.

Escorpio: Un nuevo viaje que te libere; llegás al éxito laboral y tus deseos se cumplen. Sentís que por fin se acomoda una situación que te tenía estancado desde hace meses. Mejoras para los demás y te conectás con quien amás.

Sagitario: Con luna nueva en tu signo alcanzás realización profesional y muchos viajes. La energía te ilumina para iniciar algo grande que expande tus límites. Sabés manejar las fuerzas y te quedás con lo mejor de cada situación.

Capricornio: Aportan paz y su pedido te debe ayudar a tu crecimiento profesional y más viajes. Una estructura nueva que armás hoy te sostiene para avanzar con más estabilidad. Manejás tu impulso y tu gran decisión de conseguir tu logro.

Acuario: Se activan tus sueños de viajes y mejoras económicas. Aportarán abundancia en los trabajos futuros. Cambiás tu perspectiva y empezás a ver oportunidades donde antes veías límites. Activás los logros en todos los aspectos con magia a favor.

Piscis: Pedí proyectos y tranquilidad viajando por trabajo y que te hagan bien. Lo que iniciás hoy te guía hacia un ritmo emocional más liviano y sostenido. Te animás a un proyecto de arduo trabajo sabiendo cuál es tu objetivo.

JUEVES

Aries: La luna entrando a Capricornio es para sentir más fuerte la pasión por el trabajo y la profesión. Esta energía te ordena prioridades y te impulsa a dar un paso firme hacia tus metas laborales. Excelente tiempo para ir confiando en que vas a poder

Tauro: La luna en tierra te ayuda a mejorar los temas del trabajo. Encontrás estabilidad en una tarea que venía movida y recuperás confianza. Te ofrecen una posibilidad de cambio, para poder tomarlo y abrazarlo con confianza.

Géminis: La luna en el signo más administrativo y organizado del zodiaco te hace ser administrado. Un nuevo orden mental te permite avanzar con claridad en proyectos pendientes. Logras la pasión que necesitas para tu trabajo.

Cáncer: La luna en tu signo más opuesto y deseado como Capricornio te da la posibilidad de apasionarte con el trabajo. Se despierta un deseo profundo por mayor estabilidad afectiva. Fluye la pasión por tus objetivos

Leo: La luna en Capricornio aumenta la capacidad de encuentros laborales exitosos. Te destacás con liderazgo en un espacio donde antes no te veían. Recordás el pasado pero sabés que debés dejarlo.

Virgo: La luna en Capricornio te da posibilidades de encontrar un trabajo en donde menos te lo esperás. Una señal concreta te confirma que tu disciplina empieza a dar frutos reales. De lado diferente encontrás lo que te acerca a tus objetivos.

Libra: La luna en un signo de tierra activa tu trabajo y el encuentro con personas de poder. Un contacto profesional abre una puerta que te favorece mucho más de lo que creés. Mejorás el amor, brindás por lo bueno a nivel.

Escorpio: Aparecen propuestas de trabajo impensadas, con luna en un signo de tierra. Tiempo de aceptar lo que te ofrecen. Una decisión estratégica te posiciona mejor en tu ambiente laboral. Buscás lo nuevo a nivel profesional.

Sagitario: La luna en Capricornio, tu signo siguiente, estimula los proyectos y te da el amor que te sirve. Elegís con madurez y eso fortalece tus planes personales. Sabés que esperar de tu próximo objetivo profesional.

Capricornio: La luna en Capricornio activa las mejoras afectivas y te unís a quien te ama. Sentís estabilidad emocional y reafirmás un vínculo importante. Creés en tu intuición para el trabajo, apuntas a nuevos objetivos.

Acuario: Reconstrucción del trabajo gracias a la luna en Capricornio. Seguridad. Se concreta una base laboral que te da tranquilidad para lo que viene. Afectividad en tu pareja y familia comparten objetivos.

Piscis: La luna en Capricornio te ayuda a desarrollar los proyectos con el trabajo. Compartís con tu pareja. Un orden nuevo te permite avanzar con más compromiso y foco. Tus sueños se sienten aproximándose.

VIERNES

Aries: Miran para adelante y no le temen a ningún obstáculo por más que los haya. Y tendrán muchos en este sol en Capricornio. Les encantarán los desafíos. Este período los empuja a demostrar coraje real y sostener decisiones firmes incluso cuando el entorno presiona.

Tauro: El sol en Capricornio que se torna completamente efectivo, sólo importa la meta. Ya vienen trabajando mucho en años anteriores. Ahora es tiempo que los mimen. La estabilidad lograda se vuelve terreno fértil para cosechar reconocimiento, bienestar y resultados palpables.

Géminis: El sol en Capricornio se viene con todo, vuelven a lugares de número uno, de conducción y de fuerza. Todos quieren seguir por el camino que ustedes marcan. Dan la nota con sus palabras. Sus ideas tendrán impacto decisivo y sus decisiones abrirán caminos que otros no se animan a transitar.

Cáncer: El sol en Capricornio tenderá a desequilibrarlos y les aportará una gran necesidad de justicia que a ustedes no les importará tanto. Sólo quieren que los amen. Este clima los invita a priorizar vínculos cálidos y a buscar refugio emocional en quienes realmente los contienen.

Leo: Ya se viene la justicia a favor en la profesión y en el amor. Es un tiempo para compromisos y para firmar buenos acuerdos. Los bienes materiales aumentan su patrimonio. Las oportunidades llegan con prestigio y estabilidad, consolidando el lugar de autoridad que vienen construyendo.

Virgo: Ya hicieron, ya ordenaron y ya sirvieron para todo. Este próximo año siguen subidos al carro de su éxito. No cambian ni modifican sólo siguen. La constancia los premia, permitiéndoles avanzar sin sobresaltos y manteniendo resultados que crecen de forma sostenida.

Libra: El sol en Capricornio los ayuda a que se destaquen en todo… serán catalogados como número uno. No les quedará otra opción que seguir su camino. Este reconocimiento llega junto a una nueva madurez, que los obliga a tomar decisiones más firmes y menos dependientes de otros.

Escorpio: A prepararse, porque comienza el sol en Capricornio para lograr mejorar en la profesión. Es tiempo de entrenarse para tomar impulso en el momento indicado. Su intensidad encuentra dirección y disciplina, permitiendo que cada esfuerzo tenga un impacto real y estratégico.

Sagitario: Un tiempo para sentirse apoyado por los novios, los amigos y la justicia. Para viajar por trabajo. Participan en grupos por justicia social. La red afectiva y laboral se vuelve motor de expansión, dándoles nuevas causas, proyectos y experiencias que los entusiasman.

Capricornio: Este Sol que entra junto a la Luna en Libra, el signo del próximo año, los ayudará a tener mejor justicia y grandes acuerdos. Se rodearán de gente que sirve. El año se abre con claridad, estabilidad y alianzas que consolidan su crecimiento y fortalecen su lugar de autoridad.

Acuario: Este sol en Capricornio para que se abran las oportunidades y mejoren la relación con todos sus amigos. Este año es para la paz. Recibes un premio afectivo. La armonía social se convierte en puerta a nuevas oportunidades, vínculos sanadores y proyectos compartidos.

Piscis: El sol en Capricornio los hará repensar y mejorar. El año que se va los dejó acompañados del amor y les enseñó a contar con el otro. Seguirán haciendo acuerdos que los ayuden a seguir. Organizas planes con la pareja. La energía los guía a ordenar sus emociones y responsabilidades para construir relaciones y proyectos más estables.