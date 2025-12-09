Lee tu horóscopo diario del 9 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Solucionando conversaciones pendientes, Mercurio en Sagitario te ayuda a desear los planes con éxito. Una propuesta o mensaje clave llega en el momento justo y te abre una puerta concreta. Ordenando el dinero, alcanza para todo.

Tauro : Tiempo de mejoras afectivas y viajes; Mercurio en Sagitario te ayuda a hacer buenos intercambios con los demás. Un diálogo sincero fortalece un vínculo importante y te devuelve tranquilidad emocional. Guardas energía para una relación apasionada.

Géminis : Mercurio en Sagitario te activa a tener deseos nuevos. Charlas para sociedades e intercambios. Un acuerdo pendiente finalmente avanza y te permite proyectar a largo plazo. Retomás un viejo tema profesional.

Cáncer : Surgirán respuestas en el orden laboral que exigen justicia; Mercurio en Sagitario te ayuda a proyectar. Una conversación seria aclara el panorama y te devuelve equilibrio y confianza. Dejás afuera personas y no mirás para atrás.

Leo : La energía de Mercurio en Sagitario te ayuda a asociarte. Cambiás tu suerte a favor en el amor. Surgen propuestas creativas que te devuelven entusiasmo y ganas de avanzar. Las relaciones públicas te abren puertas pero te agotan.

Virgo : Tiempo para organizar el trabajo a futuro. Evalúas el éxito de tu vida profesional y apuestas a lo nuevo con éxito. Un detalle clave que antes pasabas por alto ahora se convierte en tu ventaja. Por cada cosa que das, recibís el doble.

Libra : Conseguís un premio laboral y profesional; Mercurio en Sagitario te motiva. Tu talento se nota y alguien influyente te ofrece un apoyo importante. Dividís tu tiempo con tu familia para que te alcance en todo.

Escorpio : Mercurio en Sagitario te ayuda a solucionar temas pendientes laborales y darles marcha. Una decisión firme te libera de una preocupación que arrastrabas hace semanas. Dominás las fieras y la gente.

Sagitario : Excelente energía con Mercurio en tu signo despierta tu éxito laboral. Recibirás respuestas positivas. Tu palabra convence, abre puertas y te coloca exactamente donde querías estar. Vayas adonde sea, cambiás el mundo.

Capricornio : Acción apasionada para nuevo trabajo. Desafíos, mejoras y te animás a probar todo. Un movimiento atrevido te acerca a un crecimiento profesional notable. La rueda de la fortuna está de tu lado.

Acuario : Sumás gente a tu equipo con Mercurio en Sagitario; decidís armar una sociedad. Una idea compartida se transforma en un proyecto real y muy prometedor. Una explosión de alegría y compañía inesperada.