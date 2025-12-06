La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 8 hasta el 12 de diciembre del 2025.

LUNES

Aries: Entran personajes nuevos a tu vida. Eres el rey de la casa o el trabajo. La luna en Leo suma. Recuperás protagonismo y atraés oportunidades que te reconocen por tu valor personal. Dominando el trabajo, la empresa en la que estás.

Tauro: Los romances que tienes pueden ser más de lo que crees. Te aferras a una persona con un sentimiento puro. La pasión crece y entendés mejor lo que tu corazón realmente desea. La pasión es lo primordial y te mueve hacia tu sabiduría.

Géminis: Recibes noticias de la familia. Hay un camino nuevo laboral que espera que te comuniques. Una conversación clave te abre una puerta que estabas esperando hace tiempo. Los elementos que necesitas están dispuestos a tu favor.

Cáncer: Armas un proyecto con una sociedad de trabajo. Viajes por trabajo. Encuentros con personas importantes para tu carrera. La Luna en Leo te impulsa a mostrarte con más confianza y reclamar tu lugar profesional. Te subes a la barca del amor.

Leo: Descubres que un amor olvidado te reclama y te llama para verte. Te animas a disfrutar de la tentación. La energía lunar te enciende y volvés a sentir magnetismo, encanto y ganas de jugar con el destino. Nuevos amores en puerta que te hacen dudar de lo que tienes.

Virgo: Te dan un lugar de maestro en tu trabajo. Tomas clases con gente que amas. Tu sabiduría guía a otros y te posicionás como referente natural sin buscarlo. Aparece una figura que guía a tu gente por el camino indicado.

Libra: La relación con los jefes o personas importantes es lo primordial en este día con Luna en Leo. Un gesto tuyo genera armonía y te abre una nueva posibilidad profesional o social. Rueda de la fortuna y alegría en la familia y los hijos.

Escorpio: Festejos sociales a los que no te puedes negar. Encuentros con gente que te abre puertas laborales. Brillás más de lo habitual y tu intensidad genera conexiones claves para tu futuro. Trabajas para tu proyecto de familia y dinero.

Sagitario: Reformas y cambios. Compras cosas necesarias. Festejas con amigos. La Luna en Leo te energiza y te impulsa a renovar tu entorno y tu ánimo. Brindas por trabajos exitosos. Fertilidad en la familia.

Capricornio: Haces un gran sacrificio por amor. Cumples con el trabajo y la empresa con excelencia. Una recompensa emocional o profesional llega por tu constancia y tu entrega. Número uno en el dinero para hacer una inversión a futuro.

Acuario: Confusiones por malos entendidos con el amor. Cierras una etapa compleja en la pareja. La Luna en Leo te apaga hoy. Un diálogo sincero te ayuda a ordenar emociones y entender qué camino querés elegir. Muchas opciones en el amor para elegir.

Piscis: Intercambios con amigos y parientes cercanos para armar un buen proyecto laboral. Tus ideas se potencian con apoyo externo y surge una propuesta creativa que te motiva. Competencia profesional para destacarte en tu negocio o trabajo.

MARTES

Aries: Solucionando conversaciones pendientes, Mercurio en Sagitario te ayuda a desear los planes con éxito. Una propuesta o mensaje clave llega en el momento justo y te abre una puerta concreta. Ordenando el dinero, alcanza para todo.

Tauro: Tiempo de mejoras afectivas y viajes; Mercurio en Sagitario te ayuda a hacer buenos intercambios con los demás. Un diálogo sincero fortalece un vínculo importante y te devuelve tranquilidad emocional. Guardas energía para una relación apasionada.

Géminis: Mercurio en Sagitario te activa a tener deseos nuevos. Charlas para sociedades e intercambios. Un acuerdo pendiente finalmente avanza y te permite proyectar a largo plazo. Retomás un viejo tema profesional.

Cáncer: Surgirán respuestas en el orden laboral que exigen justicia; Mercurio en Sagitario te ayuda a proyectar. Una conversación seria aclara el panorama y te devuelve equilibrio y confianza. Dejás afuera personas y no mirás para atrás.

Leo: La energía de Mercurio en Sagitario te ayuda a asociarte. Cambiás tu suerte a favor en el amor. Surgen propuestas creativas que te devuelven entusiasmo y ganas de avanzar. Las relaciones públicas te abren puertas pero te agotan.

Virgo: Tiempo para organizar el trabajo a futuro. Evalúas el éxito de tu vida profesional y apuestas a lo nuevo con éxito. Un detalle clave que antes pasabas por alto ahora se convierte en tu ventaja. Por cada cosa que das, recibís el doble.

Libra: Conseguís un premio laboral y profesional; Mercurio en Sagitario te motiva. Tu talento se nota y alguien influyente te ofrece un apoyo importante. Dividís tu tiempo con tu familia para que te alcance en todo.

Escorpio: Mercurio en Sagitario te ayuda a solucionar temas pendientes laborales y darles marcha. Una decisión firme te libera de una preocupación que arrastrabas hace semanas. Dominás las fieras y la gente.

Sagitario: Excelente energía con Mercurio en tu signo despierta tu éxito laboral. Recibirás respuestas positivas. Tu palabra convence, abre puertas y te coloca exactamente donde querías estar. Vayas adonde sea, cambiás el mundo.

Capricornio: Acción apasionada para nuevo trabajo. Desafíos, mejoras y te animás a probar todo. Un movimiento atrevido te acerca a un crecimiento profesional notable. La rueda de la fortuna está de tu lado.

Acuario: Sumás gente a tu equipo con Mercurio en Sagitario; decidís armar una sociedad. Una idea compartida se transforma en un proyecto real y muy prometedor. Una explosión de alegría y compañía inesperada.

Piscis: De cerrar proyectos y de cerrar tratos laborales con Mercurio en Sagitario. Algo que parecía estancado finalmente fluye y te da seguridad para el próximo paso. Marcás un buen territorio laboral sin moverte.

MIÉRCOLES

Aries: Neptuno directo te devuelve lucidez espiritual y emocional. Se disipan dudas internas y aparecen certezas que antes estaban nubladas. Comprendés mejor tus deseos reales y dejás atrás inseguridades. Se aclara una situación afectiva y recuperás inspiración para proyectos creativos.

Tauro: Sentís un alivio grande en lo social y emocional: malentendidos se disuelven y volvés a confiar en ciertos vínculos. Neptuno directo te abre puertas a comunidades nuevas, amistades que te inspiran y proyectos colectivos que te vuelven a entusiasmar. Surge un sueño que vuelve a sentirse posible.

Géminis: El camino profesional vuelve a ordenarse: se aclara un objetivo, una propuesta o una decisión que necesitabas tomar. Neptuno directo en tu zona de metas te permite ver con precisión qué querés y qué no. La confusión se termina y aparece una dirección más limpia, ética y coherente.

Cáncer: Tu visión del mundo se expande: recuperás fe, inspiración y ganas de aprender. Algo que te preocupaba pierde peso y se resuelve de manera inesperada. Neptuno directo te empuja a confiar en tu intuición para tomar decisiones importantes sobre viajes, estudios o proyectos a futuro.

Leo: Neptuno directo ilumina temas emocionales profundos que estaban bloqueados o confusos. Entendés un patrón afectivo, sanás una herida vieja o soltás un miedo que no te dejaba avanzar. La intimidad mejora y se vuelve más honesta. Aparecen acuerdos emocionales que te devuelven estabilidad.

Virgo: En tus vínculos vuelve la claridad: conversaciones pendientes se abren, los malentendidos se suavizan y se ordena lo que necesitaba transparencia. Neptuno directo permite ver la verdad sin dramatismo. Sentís calma, comprensión y una nueva manera de conectar desde la empatía y los límites sanos.

Libra: Neptuno directo pone orden en tu rutina, tus hábitos y tu energía. Recuperás foco, ganas de organizarte y la sensación de que lo cotidiano fluye mejor. Se aclara un tema laboral que venía confuso. También mejoran tu salud emocional y tu descanso: vuelve el equilibrio interno que necesitabas.

Escorpio: Vuelve la creatividad, el deseo y la inspiración que sentías dormidos. Neptuno directo te trae claridad emocional en temas amorosos y te ayuda a comprender lo que sentís de verdad. Surge una conexión especial o una etapa más sincera en el vínculo que ya tenés. Creativamente, renacés.

Sagitario: Tu mundo interno se acomoda: Neptuno directo suaviza tensiones familiares, mejora la convivencia y trae claridad sobre decisiones del hogar. Entendés qué necesitás para sentir estabilidad emocional. Cerrás un ciclo importante y empezás uno nuevo con más paz y calma interior.

Capricornio: La comunicación vuelve a fluir sin confusión: encontrás las palabras justas, resolvés un malentendido y ordenás tu mente. Neptuno directo te trae ideas claras, inspiración y conversaciones reveladoras. También llega una noticia o propuesta que te devuelve entusiasmo por lo que viene.

Acuario: Tu relación con el dinero, los recursos y el valor personal se ilumina. Neptuno directo te ayuda a ver dónde se iba tu energía, qué límites necesitás y qué acuerdos conviene ajustar. Aparece una oportunidad económica más realista y sostenible. Recuperás estabilidad y autovaloración.

Piscis: Con Neptuno directo en tu signo renacés: vuelve tu intuición limpia, tu creatividad pura y tu sensibilidad bien canalizada. Se aclaran dudas sobre tu identidad, tu camino personal o tus deseos afectivos. Sentís que despertás de un período denso y reencontrás tu poder emocional y espiritual.

JUEVES

Aries: Con luna creciente, es indispensable usar los sentimientos y trabajar con el otro para lograr concordancia. Un gesto emocional sincero destraba una conversación que venía tensa y te acerca a un acuerdo real. Crecimiento afectivo que aporta paz a tu alma y reconocimiento.

Tauro: Con la luna creciente te obliga a ir por tus sueños y esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Un deseo que venías postergando toma forma y te motiva a insistir sin miedo al resultado. Conquistás a los demás por tu mente ágil y te destacás.

Géminis: Las ideas y sociedades para negocios no tienen energía a favor; con luna creciente es día para tomar un descanso. Una pausa clave te ayuda a ver con claridad algo que estabas forzando y necesitaba replanteo. Tu inteligencia te lleva a ganar; tus palabras buscan equidad.

Cáncer: La energía de la luna creciente en un amigo de agua te dará buenas pescas: concretás planes y festejás un logro. Una intuición exacta te guía hacia una oportunidad afectiva o laboral que llega en el momento justo. Abrís tu corazón para guiar a los demás con intuición.

Leo: Trabajás acuerdos con el otro y recibís una buena respuesta de tu familia con luna creciente. Una conversación honesta trae alivio y te permite dejar de cargar algo que no te correspondía. La ley te apoya y lo que te dicen es cierto.

Virgo: Día de desacuerdos en tu ambiente laboral, ya que la luna creciente te desequilibra. Un detalle que otros pasan por alto te muestra cómo reorganizar el caos sin perder tu esencia. Hablás y defendés lo que sabés, pero no siempre alcanza.

Libra: La justicia es tu don más grande y con luna creciente aumentan tus sentimientos por la familia. Una charla pendiente te ayuda a reacomodar vínculos y sentirte más comprendido. Te sentás a rearmar un proyecto con quien no te entiende.

Escorpio: La luna creciente te da sentido de armonía en tus sentimientos y mejoras personales. Un recuerdo o emoción intensa se transforma en fuerza para amar sin miedo al resultado. Tenes el don de conquistar el amor.

Sagitario: Día romanticón: la luna creciente te da cualidad para sentir más cerca el amor. Una invitación inesperada o un mensaje afectivo ilumina tu día y fortalece tu confianza emocional. Éxito en acuerdos; podés organizarte para crecer en pareja.

Capricornio: La luna creciente frena tus acciones; la burocracia demora un tema importante que saldrá más adelante. Este freno te obliga a reordenar prioridades y descubrir una estrategia más efectiva. Triunfás en el dinero con paciencia y disfrutás de pequeños placeres.

Acuario: Con luna creciente, planes con familia o compañeros; abrís tu mente a oportunidades y posibles cambios. Una propuesta creativa o grupal te activa ganas nuevas de construir algo significativo. Iluminación e inteligencia para atraer más amor.

Piscis: Las amistades unidas te dan amor, apoyo y trabajo; la compasión es tu don con luna creciente. Un vínculo afectivo se fortalece y te demuestra que no estás solo en lo que querés construir. El amor de todo el mundo es tu gran objetivo.

VIERNES

Aries: La luna en oposición trae tensión emocional: brillan en el trabajo, pero el amor se vuelve confuso y reactivo. Mejor descansar y no forzar conversaciones. Si soltás el control, recuperás paz mental y claridad para decidir mañana. Llegan noticias justas que equilibran tu día.

Tauro: Se sienten apoyados afectivamente y avanzan en proyectos que mejoran su futuro, incluso viajes o cambios de vida. Hoy entenderás qué vínculo vale la pena sostener y cuál te impulsa hacia adelante. Crecimiento y resultado visible en lo laboral.

Géminis: Necesitan darle espacio al otro y no encerrarse en la mente. La luna los vuelve más sensibles y sociables. Hablar desde la sinceridad abre puertas que hoy parecían trabadas. Palabras claras que ordenan todo.

Cáncer: La luna los desestabiliza y conviene frenar reacciones impulsivas. Esperen a que baje la tensión emocional. Un gesto de cariño familiar te devuelve eje y calma instantánea. Contención emocional auténtica.

Leo: Día de brillo personal: comparten, disfrutan y el amor se fortalece. Todo fluye hacia compromisos más firmes. Un reconocimiento inesperado eleva tu ánimo y tu confianza. Celebraciones y unión verdadera.

Virgo: Encuentran satisfacción en organizar, planificar o resolver pequeños pendientes. La luna los ordena emocionalmente. Un detalle mínimo te da una solución grande que estabas esperando. Resoluciones externas que alivian.

Libra: Día ideal para la pareja, acuerdos y viajes. La luna en su signo abre caminos y suaviza tensiones. Una conversación profunda mejora un vínculo que pensabas perdido. Guía y bendiciones en tus decisiones.

Escorpio: No se sienten al máximo, pero logran pequeños avances y acuerdos útiles. La energía pide paciencia. Algo que parecía trabado finalmente se acomoda sin que lo fuerces. Equilibrio y acuerdos que convienen.

Sagitario: Todo favorece: amor, trabajo, viajes y crecimiento. La luna acompaña tu impulso natural. Hoy recibís una propuesta que te motiva a dar un salto más grande. Éxito firme y autoridad ganada.

Capricornio: La diplomacia de Libra permite resolver tensiones y recuperar brillo, incluso si cuesta ceder. Un gesto de diálogo abre una puerta laboral que parecía cerrada. Progreso económico y seguridad.

Acuario: Reuniones, acuerdos y conversaciones productivas. La energía se mueve en tu favor. Una idea tuya encuentra apoyo inmediato y se concreta rápido. Prudencia al hablar evita conflictos.

Piscis: Día muy favorable para el trabajo: aparece justicia, equilibrio y oportunidades que vuelven. Una persona clave reconoce tu esfuerzo y te abre un nuevo camino. Estabilidad y placer en tu vocación.