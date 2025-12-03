Lee tu horóscopo diario del 3 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Piensan en estudios nuevos y en viajes a lugares con filosofías de vida diferentes. Organizan un plan feliz con la Luna en Géminis. Además, una conversación clave les abre un camino que no estaban viendo. Los triunfos en el trabajo están asegurados.

Tauro : La energía de la Luna en Géminis los ayudará a encontrar el amor para un futuro en compañía de alguien que les aporte optimismo. Hoy aparece una posibilidad afectiva que les devuelve ilusión y frescura. Desafíos laborales nuevos.

Géminis : Brillan gracias a la energía que aportan los demás a sus vidas con la Luna en su signo. Tiempo de recibir las mejores respuestas de amor. Se sienten más livianos, creativos y con ganas de iniciar algo que los entusiasme. La empresa en la que estás trabajando tiene crecimiento.

Cáncer : Un día para encontrarse con respuestas internas, el Sol en Sagitario los optimiza. Se convierten en guías de los demás y verán cómo se abren las puertas. Una señal o mensaje emocional confirma algo que venían sintiendo. Recibís paz espiritual.

Leo : Día para aprovechar, para disfrutar en lo que quieren hacer. Amor, dinero y trabajo, todo a favor. Confían en la vida. Una propuesta inesperada les devuelve entusiasmo y ganas de avanzar. Tiempo para recomponer la pareja.

Virgo : Organizan un viaje de relax con la pareja y proyectan un futuro con mucho trabajo e ideas. Hoy encuentran claridad mental para ordenar proyectos que tenían dispersos. Nuevos descubrimientos en la vida personal que te hacen permitir amar.

Libra : Se presentan viajes por trabajo, que se comparten con amigos y socios divertidos. Recibís noticias que te motivan. Una oportunidad social o laboral te acerca gente valiosa. La justicia a favor en las palabras y las relaciones públicas.

Escorpio : La Luna en Géminis es el guía que los hará confiar en ustedes mismos. Apóyense en lo que son y en lo que saben hacer. El resto vendrá solo. Una idea brillante surge de manera espontánea y los ayuda a resolver un problema. Justicia en el dinero.

Sagitario : Resuelven lo que dejaron colgado, gracias a esta Luna en Géminis cuentan con quien los ama. También se acomodan conversaciones que necesitaban claridad emocional. Sabiduría en el dinero y tiempo de apostar a lo nuevo.

Capricornio : La Luna en Géminis los ayuda a tener amor, beneficios en el trabajo y en la pareja. Esta Luna los acompaña para crecer y mejorar. Se destraba un pendiente laboral que les devuelve tranquilidad. El Sol los iluminará dentro de poco y les dará su pareja ideal.

Acuario : La Luna en Géminis te ayuda a analizar tu trabajo. Se abren las ideas para el futuro con todo a favor. Te animás a expresar una idea que será bien recibida por los demás. Equilibrio y mejoras en la relación con los demás y buenos intercambios.