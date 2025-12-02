Lee tu horóscopo diario del 2 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Es un buen día para activar, para no tener miedo, para aprovechar la energía favorable. Además, se destraban decisiones que venías postergando y aparece una motivación interna muy fuerte. La pasión que estimula tu vida.

Tauro : Te ubicás en el primer lugar gracias a la Luna en tu signo. Conseguís abrir las puertas que te habían cerrado. Sentís estabilidad emocional, mayor seguridad y una confianza que te impulsa a moverte hacia tus objetivos. Encontrás una persona que te guía.

Géminis : Se desencadenan sucesos buenos que traen beneficios uno tras otro. Impulsos positivos en el trabajo. Tus ideas fluyen con claridad y una conversación clave te abre un camino profesional nuevo. Una nueva inversión en tu vida material.

Cáncer : Te sentís muy feliz con el hogar que compartís con amistades nuevas. Recuperás una amistad olvidada. Te rodea una armonía afectiva que te devuelve paz, pertenencia y ganas de compartir más. Felicidad en la familia y los hijos.

Leo : Romances que se rearman mágicamente. Tiempo de tocar retirada en el trabajo, puede haber problemas. Hoy tu intuición emocional está afilada y te muestra claramente quién vale y quién suma de verdad. Número uno para el amor con fertilidad súper desarrollada.

Virgo : La justicia está a favor en tu trabajo con la Luna en Tauro. Ganás más dinero para ayudar a quien quieras. También recibís el reconocimiento que merecías, lo que te impulsa a organizar mejor tus ingresos. Trabajás mucho y te das algunos gustos que siempre quisiste.

Libra : Tu pareja es lo mejor que tenés. Aprovechá el amor de tus amigos que de verdad te aman. Hoy entendés con claridad quién te suma armonía y quién te da la paz que necesitás. Hace que veas la tranquilidad en lo que trabajás.

Escorpio : La Luna en oposición te da cualidades para poder comunicarte y no esperar más de lo que te pueden dar. Este tránsito te ayuda a ordenar emociones intensas y a poner límites sin culpa. Lo que tienen entre manos laboralmente se hará seguro.

Sagitario : Todos los planetas en tu signo estimulan tu optimismo, tu razón de ser alegre y destacarte en tu trabajo con tranquilidad. Se activa un entusiasmo renovado que te impulsa a iniciar proyectos y celebrar incluso los logros pequeños. Festejos de amor brindando para que sea más divertido vivir en pareja.

Capricornio : Recibís una noticia en tu trabajo; la Luna en Tauro hace de este día tu “día de suerte”. Un acuerdo, llamada o confirmación laboral te devuelve estabilidad y confianza. Un ángel protector de los deseos te da la seguridad de que lograrás tu propósito.

Acuario : La Luna en un signo poco afín desordena las ganas de amar y ser amado. Momentos de desconcierto. Es clave tomarte el día con calma y escuchar más tu intuición que tus dudas o temores. Sabiduría y conocimiento que llegan de tu propia intuición.