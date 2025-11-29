Este fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre llega con movimientos astrales que invitan a revisar prioridades, bajar un cambio y conectar con lo esencial. Algunos signos sentirán un impulso renovador para tomar decisiones, mientras que otros encontrarán claridad emocional y momentos clave para fortalecer vínculos.

Aries

Fin de semana ideal para poner límites y ordenar tu agenda. En el amor, una conversación pendiente trae alivio. Energía física en alza.

Tauro

Necesitás descanso y momentos de disfrute simple. En pareja, se aclaran malentendidos. Buen momento para reorganizar cuentas o proyectos.

Géminis

Tu creatividad está encendida. Conversaciones clave te abren puertas. En el amor, atraés miradas y conexiones nuevas.

Cáncer

La familia y el hogar serán prioridad. Alegrías simples que te recargan el corazón. En el trabajo, una idea toma forma concreta.

Leo

Fin de semana social y con buenas noticias. En el amor, se activa la chispa. Evitá gastos impulsivos.

Virgo

Tu energía pide calma. Necesitás tiempo para vos y espacio mental. En el amor, comprensión mutua. En lo laboral, cerrás un tema pendiente.

Libra

La armonía vuelve. Actividades artísticas o creativas te inspiran. En lo romántico, un gesto inesperado te sorprende.

Escorpio

Fin de semana de revelaciones. Intuición muy afinada. En pareja, llega una charla profunda y necesaria. Cuidá tu descanso.

Sagitario

Buena vibra para viajes cortos o planes con amigos. El amor fluye sin esfuerzo. Inspiración en proyectos personales.

Capricornio

Es momento de ordenar prioridades. En lo laboral, se define algo que esperabas. En el amor, paciencia: llega claridad.

Acuario

Un fin de semana dinámico. Ideas nuevas, proyectos y ganas de movimiento. En el amor, una propuesta o invitación te entusiasma.

Piscis

Energía introspectiva. Necesitás silencio y conexión emocional. En el amor, escuchás más tus necesidades. Ideal para actividades espirituales o creativas.