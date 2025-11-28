Lee tu horóscopo diario del 28 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Las conversaciones se alivianan y lo oculto se aclara. Mercurio directo te ayuda a hablar desde la verdad y a tomar decisiones que venías postergando. Recuperás foco y valentía emocional. Sentís que una pieza mental encaja y te libera para avanzar sin dudas.

Tauro : Los vínculos se vuelven más transparentes. Mercurio directo te trae acuerdos, charlas sinceras y una nueva comprensión del otro. Se destraban dilemas afectivos o laborales. Llega una tranquilidad interna que te permite abrirte sin miedo.

Géminis : Tu mente vuelve a ordenarse. Mercurio, tu regente, avanza y te permite resolver temas laborales, trámites y pendientes con lucidez. Recuperás eficiencia y claridad práctica. Retomás tu ritmo natural y la confianza para decidir rápido y bien.

Cáncer : La creatividad y la expresión emocional fluyen sin trabas. Mercurio directo en Escorpio te permite decir lo que sentís desde un lugar poderoso. Retorna la pasión y una visión más auténtica de tus deseos. Te animás a mostrar vulnerabilidad sin sentirte expuesto.

Leo : Se aclaran asuntos del hogar, familia o emociones profundas. Mercurio directo te permite cerrar historias, ordenar conversaciones y recuperar armonía interna. Lo importante deja de confundirte. Una verdad pendiente trae alivio y te ayuda a soltar peso emocional.

Virgo : La comunicación se vuelve precisa, fluida y estratégica. Volvés a conectar con tu racionalidad sin perder profundidad. Mercurio directo te ayuda a expresarte con fuerza y a destrabar proyectos cercanos. Tu mente vuelve a sentirse “limpia”, enfocada y eficiente.

Libra : Los temas económicos y afectivos toman un rumbo más claro. Mercurio directo en Escorpio te hace ver el valor real de lo que das y recibís. Tomás decisiones más justas para vos. Recuperás equilibrio y dejás de dudar tanto antes de actuar.

Escorpio : Mercurio avanza en tu signo y te devuelve la voz, la claridad y el poder personal. Se disipan dudas, sanás mediante la palabra y retomás un camino que te devuelve fuerza y dirección. Lo que revelás ahora transforma vínculos y te posiciona mejor.

Sagitario : Se desbloquean temas internos que te venían pesando. Mercurio directo trae comprensión, calma mental y un cierre simbólico. Volvés a entenderte desde adentro. Te liberás de un miedo silencioso y recuperás optimismo.

Capricornio : Los proyectos grupales y las amistades recuperan fluidez. Mercurio directo ordena planes en equipo, comunicaciones y acuerdos importantes. Volvés a confiar en tus decisiones. Un contacto clave reaparece y te da impulso profesional.

Acuario : La energía profesional se activa y se aclaran tus metas. Mercurio directo en Escorpio te ayuda a negociar, comunicarte mejor y tomar decisiones con visión estratégica. Entendés qué cambia y qué permanece, y eso te da poder.