Lee tu horóscopo diario del 26 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Este retroceso te pide frenar y escuchar lo que tu intuición viene susurrando hace tiempo. Viejos miedos o emociones negadas aparecen para ser ordenadas. Es un período para sanar culpas, cerrar ciclos invisibles y confiar más en tu sensibilidad.

Tauro : Tus metas a largo plazo se revisan desde adentro. Saturno retrógrado te muestra qué sueños son verdaderos y cuáles cargan expectativas ajenas. Se redefine tu lugar en grupos, amistades y proyectos. Soltá lo que ya no vibra con tu identidad.

Géminis : Tiempo de reevaluar tu camino profesional y tu rol frente al mundo. Saturno te pide responsabilidad emocional: que tus decisiones laborales tengan alma. Podés sentirte exigido, pero este tránsito te da la claridad para redirigir tu propósito.

Cáncer : Tu fe, tu sentido de dirección y tus creencias profundas se ponen bajo revisión. Saturno retrógrado te invita a cuestionarte qué esperás de la vida y qué te limita. Es un viaje interno de maduración espiritual que te fortalece desde adentro.

Leo : Empiezan procesos de depuración emocional intensa. Saturno te muestra miedos, apegos o patrones que necesitaban salir a la luz. Aunque puede sentirse pesado, te da la oportunidad de recuperar tu poder personal desde la honestidad interna.

Virgo : Los vínculos significativos entran en un período de seriedad y reacomodo. Saturno retrógrado te invita a revisar pactos, roles y expectativas. Aprendés a poner límites más sanos y a construir relaciones desde la madurez emocional.

Libra : Tu rutina, hábitos y salud emocional requieren orden. Saturno pide estructura en lo cotidiano: descanso, presencia y coherencia. Este tránsito te ayuda a cortar con desgastes invisibles y a organizarte mejor para recuperar bienestar.

Escorpio : Tu mundo creativo, afectivo y romántico atraviesa una limpieza profunda. Saturno te hace revisar cómo amás, qué te inspira y qué heridas del pasado condicionan tu expresión. Sanás para volver a disfrutar con autenticidad.

Sagitario : La energía se concentra en tu hogar interno y en tu historia emocional. Saturno retrógrado te lleva a poner orden en vínculos familiares, raíces y temas del pasado. Es momento de asumir lo que sentís y crear una base sólida desde la verdad.

Capricornio : Saturno, tu regente, te invita a revisar tu manera de comunicarte y tus pensamientos automáticos. Se sanan palabras no dichas y se reescriben narrativas limitantes. Es un gran momento para estudiar, reflexionar y ordenar tu mente.

Acuario : Este tránsito te pone frente a tus valores, tu economía y tu autoestima. Saturno retrógrado te muestra qué esfuerzos no estaban siendo reconocidos y te impulsa a reconstruir tu relación con el merecimiento.