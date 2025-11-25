Lee tu horóscopo diario del 25 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mejora la energía y activa el trabajo y el amor, los obliga a levantarse. Un día para animarse a tomar la iniciativa y no esperar más. Lo que les dicen es cierto, acepten propuestas laborales nuevas.

Tauro : Se verá la gran transformación que vienen haciendo. Mejoran y cambian, salen del encierro afectivo. Lo nuevo se siente más liviano y comienza a abrirles caminos. Reciben los llamados que están esperando.

Géminis : Mejoran en amor y compromisos con luna en su signo amigo; cambiás lo que no va y hacés apuestas diferentes. La claridad mental vuelve y te permite ordenar decisiones. Lo que para otros es pérdida para ti es ganancia.

Cáncer : Algunas confusiones nublan tu día y tu razón; necesitás poner paños fríos en el amor para calmar a todos. Buscar tu centro emocional será la clave para no sobrecargarte. Recibís un premio por tus buenas acciones.

Leo : Tiempo de ordenar, de finalizar lo que no va y de resolver temas afectivos. La firmeza en tus decisiones te devuelve fuerza y tranquilidad. Cortá por lo sano lo que no esté bien y renuévate.

Virgo : Día ideal para apegarte a parejas o socios y dejar que ellos tomen decisiones, sobre todo en el amor. Aprender a delegar te libera y mejora tu energía. Sale un viaje renovador energético para encarar nuevas oportunidades.

Libra : Este día es muy bueno para terminar de comprometerte con un futuro verdadero en el amor. La estabilidad afectiva se vuelve más real y concreta. Buscas alcanzar un objetivo laboral de cambio que estaba pendiente.

Escorpio : La Luna en Acuario te dejó poca energía; hoy es día de descanso y más análisis del amor. Escuchar tu intuición te permitirá soltar tensiones innecesarias. Necesitás un retiro espiritual obligatorio para renovarte.

Sagitario : Con Luna en Acuario te llega éxito profesional; luz y positividad de a dos. Un plan que parecía lejano comienza a tomar forma concreta. Dejás girar la rueda a tu favor y te acompaña según tus actos.

Capricornio : Surgen mejoras por la presencia de la Luna en tu signo más amigo; deben activar su lado más afectivo. Expresar lo que sienten les permitirá fortalecer vínculos importantes. Entre lo que dan y reciben en el amor surge la pasión.

Acuario : Suerte y abundancia con Luna en Acuario. El amor cambia y es súper positivo; reciben más amor y mejores respuestas. La energía social se activa y atrae oportunidades nuevas. Brillan y las relaciones públicas son su fuerte.