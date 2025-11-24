Lee tu horóscopo diario del 24 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna entrando en Capricornio al inicio de la semana te hace sentir con más fuerza las responsabilidades laborales y profesionales. Es un buen momento para ordenar prioridades y tomar decisiones concretas.
Tauro: La Luna en tierra te ayuda a mejorar temas laborales y a estabilizar tu rutina. Te sentís más seguro para avanzar en acuerdos importantes. Te ofrecen un amor, para poder tomarlo y abrazarte con él.
Géminis: La Luna en el signo más administrativo del zodiaco te vuelve más metódico y organizado. Aprovechá la energía para poner orden donde venías postergando. Lográs amor a través de definir el compromiso a largo plazo.
Cáncer: La Luna en tu signo opuesto y complementario, Capricornio, te despierta una fuerte pasión en el amor. Se activan vínculos que te invitan a madurar emocionalmente. Momentos para compartir el amor.
Leo: La Luna en Capricornio potencia encuentros laborales exitosos y oportunidades de crecimiento. Tu disciplina dará resultados visibles hacia fin de semana. Recordás el pasado pero sabés que debés dejarlo.
Virgo: La Luna en Capricornio te abre puertas laborales donde menos lo esperás. Caminos profesionales se ordenan con claridad renovada. De lado diferente encontrás el crecimiento laboral que deseas.
Libra: La Luna en un signo de tierra activa tu trabajo y encuentros con personas de autoridad. Una conversación clave te da una oportunidad muy positiva. Mejorás el amor, brindás por los buenos acuerdos laborales.
Escorpio: Llegan propuestas de trabajo impensadas gracias a la energía de tierra. Es tiempo de aceptar lo que llega. Tu intuición te guía hacia una decisión estable y duradera. Buscás lo nuevo a nivel laboral.
Sagitario: La Luna en Capricornio estimula proyectos, y Venus en Capricornio te aporta un amor útil y realista. Podés concretar un objetivo que venías trabajando en silencio. Sabés esperar de nuevas oportunidades.
Capricornio: La Luna en tu signo activan mejoras afectivas y te unen a quien realmente te valora. Sentís una seguridad emocional que hace tiempo buscabas. Creés que con trabajo aparecen nuevas oportunidades en el amor.
Acuario: Reconstrucción laboral gracias a la Luna en Capricornio, que te brinda estabilidad. Una nueva estructura profesional empieza a tomar forma. Afectividad en tu pareja y familia y planificando próximos objetivos a largo plazo.
Piscis: La Luna en Capricornio te ayuda a desarrollar proyectos laborales y a compartir más con tu pareja. Te enfocás en objetivos que te dan seguridad y crecimiento. Aparecen nuevos deseos laborales a cumplir.
Fuente: Jimena La Torre.