Lee tu horóscopo diario del 21 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El Sol en Sagitario es uno de los soles que mejor energía les aporta, brindando tranquilidad y sabiduría. Aumentan los planes de viajes, así que pueden ir armando las valijas. Todo lo que inicien ahora se proyecta con entusiasmo y expansión.

Tauro : El Sol en Sagitario les enciende la lamparita y los impulsa a retomar un plan o un proyecto abandonado en su pasado. La inspiración regresa junto con nuevas ganas de apostar por lo que aman. Las oportunidades se abren a tu paso.

Géminis : El Sol en Sagitario les ubica las ideas en una sola dirección y los ayuda a pensar bien, siempre contando con alguien que les apoye. Las alianzas y los acuerdos se vuelven claves para avanzar. Los viajes en pareja son tu suerte.

Cáncer : El Sol en Sagitario les mueve el optimismo y les aporta una gran inyección de alegría y estímulos positivos. Todo lo que estaba detenido comienza a fluir con nuevas oportunidades. La intuición te ayuda a moverte hacia donde quieras.

Leo : El Sol en Sagitario los ayudará a avanzar hacia el futuro con alegría y optimismo. Un tiempo en el que tendrán logros y buen desarrollo de planes a futuro. Nuevos reconocimientos llegan gracias a su constancia. Estarán aprobados, todo está perfecto.

Virgo : El Sol en Sagitario les puede traer algunos inconvenientes y demoras, pero con la practicidad e inteligencia que los caracteriza saldrán adelante. Un cambio de enfoque los llevará directo al éxito. Recibís energía con gran espiritualidad.

Libra : Con el Sol en Sagitario, un gran compañero los ayudará a tomar decisiones, sobre todo en proyectos importantes. Este ciclo les trae claridad mental y vínculos más armónicos. Todas las puertas se abren.

Escorpio : Con el Sol en Sagitario aparecerán amigos, socios y compañeros que quieran compartir proyectos muy buenos. Las alianzas que surjan ahora pueden ser duraderas y exitosas. Dejá que la suerte te acompañe.

Sagitario : Este Sol los ubica en el mejor lugar y los ayuda a dar pasos bien firmes y concretos que quizás hasta ahora no pudieron dar. Es tiempo de liderar con seguridad y mostrar lo mejor de sí. Sabés lograr tu objetivo concreto.

Capricornio : Este Sol los ayuda a mirar para atrás, recapacitar y evaluar lo hecho hasta ahora para seguir con alegría y optimismo hacia el futuro. El descanso y la reflexión también son parte del éxito. Mirás solo hacia el lugar que te merecés.

Acuario : Un Sol que los anima, los ubica en un gran lugar de sabiduría y reconocimiento. La energía se potencia y se sienten capaces de todo. Surgen oportunidades para destacar o firmar acuerdos positivos. Firmás un contrato favorable.