La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 17 hasta el 21 de noviembre del 2025.

LUNES 17/11

Aries: Aprendés a administrar tu fuego con estrategia. La paciencia será tu nueva arma secreta. El trabajo constante te lleva a resultados sólidos y concretos. Dejá que tu ambición se alinee con tu propósito más profundo. Liderazgo firme, sin perder el control.

Tauro: Tu compromiso con el crecimiento personal da frutos tangibles. Se afianza tu seguridad. Vesta te ayuda a construir una base más fuerte para tu vida material y emocional. Lo que hoy siembras con amor y constancia, florecerá. El placer de lo que lograste con constancia.

Géminis: concentrarte cuesta, pero si lográs sostener una idea, tendrá éxito. La clave está en la perseverancia: no todo lo rápido es mejor. Encontrarás estabilidad mental si elegís una dirección clara y la mantenés. Claridad mental que corta distracciones.

Cáncer: te comprometés con lo que realmente importa y aprendés a soltar el pasado. Vesta en Capricornio ilumina tus vínculos y te enseña que cuidar también es poner límites. Las relaciones se fortalecen desde la madurez emocional. Armonía emocional fruto de tu madurez.

Leo: la vocación se redefine. Canalizás tu fuego en metas concretas y duraderas. Te volvés ejemplo de constancia y compromiso. Si un proyecto tiene alma, tu energía lo hará brillar sin esfuerzo. El mando lo tenés cuando hay propósito.

Virgo: sentís el llamado de la dedicación total. Tu energía se enfoca en el servicio con estructura. Tu minuciosidad se vuelve un arte sagrado. Lográs equilibrio entre deber y deseo, transformando el esfuerzo en satisfacción interior. Perfeccionás tu maestría.

Libra: el orden interno te da equilibrio. Aprendés que decir “no” también es amor propio. Tus relaciones mejoran cuando definís tus prioridades. Vesta te enseña que la armonía nace del compromiso con vos mismo. Cosechás lo que sembrás con sabiduría.

Escorpio: tu poder se canaliza en proyectos que transforman lo concreto. Lo invisible empieza a tomar forma gracias a tu constancia. Vesta despierta tu capacidad de regenerar estructuras viejas y crear algo sólido. Renacer a través del compromiso profundo.

Sagitario: la libertad se construye con estructura. Empezás a valorar la constancia. Vesta te enseña que el fuego interior necesita dirección para no consumirse. Tus metas crecen si las alimentás con paciencia y método. Equilibrio entre acción y paciencia.

Capricornio: Vesta en tu signo te convierte en guardián del deber. Brillás por tu enfoque, entrega y autoridad. Tu compromiso inspira a otros y te consagra en tu rol. Es tiempo de encender tu fuego interior con propósito y ambición consciente. Reconocimiento por tu esfuerzo.

Acuario: se consolidan tus ideales. Dedicás tiempo a materializar lo que soñás. La visión se vuelve tangible cuando aplicás método y estructura. Vesta te recuerda que el verdadero cambio empieza con la constancia. Tu visión se vuelve realidad.

Piscis: Encontrás sentido en lo que hacés cuando lo unís a una causa mayor. Vesta te conecta con la espiritualidad práctica: dar forma a tus sueños a través de la acción concreta. Tu sensibilidad se convierte en servicio. Tu fe se vuelve práctica y concreta.

MARTES 18/11

Aries: Con la retirada del sol a Escorpio y la luna en ese signo es día para activar los deseos que te faltan cumplir. Nuevos proyectos emocionales toman fuerza y te devuelven motivación. Descansas la mente.

Tauro: La oposición del sol y la luna en Escorpio es día para frenar un poco. Aprovechá el silencio para escuchar lo que tu cuerpo y tus emociones realmente necesitan. Apoyándote en el otro lograrás mucho más que solo.

Géminis: El crecimiento del trabajo en sociedad comienza a mejorar con la luna en Escorpio. Es momento de unirte a quienes comparten tu visión y dejar atrás lo que no suma. Un proyecto de casa a reciclar.

Cáncer: Los deseos de realización de todo estilo crecen al atardecer con la luna entrando a tu signo amado Escorpio. Los vínculos profundos se fortalecen y te devuelven confianza emocional. Ordenas el dinero.

Leo: Activás los sentimientos. La entrada de la luna a Escorpio te ayuda a avanzar por el amor más loco. Recuperás el entusiasmo que creías perdido y encendés nuevas pasiones. Guías a todos con energía.

Virgo: Ubicás y mejorás la relación con tu pareja. El sol desde Escorpio y Marte en tu signo te ayudan a avanzar. Reorganizas tus rutinas para encontrar más placer en lo cotidiano. Te jugás todo por el todo.

Libra: El sol y la luna en el signo de Escorpio te dejan la fuerza de los deseos más apasionados. Sentís que llegó el momento de comprometerte emocionalmente sin dudas. Tus palabras tienen justicia a favor.

Escorpio: Saturno despidiendo a tu signo actúa muy fuerte, y se acerca el final de lo que no sirve. Estás preparado para cerrar etapas y abrir nuevas puertas con coraje. Justicia en el dinero y el trabajo. Propuestas.

Sagitario: Te empezás a preparar para poner primera a tus proyectos de viajes en pareja gracias a Venus. Nuevos escenarios se abren y te devuelven la esperanza de avanzar sin miedo. Conseguís dejar atrás un plan que no sirve.

Capricornio: Mejoras en pareja o sociedades con la luna en Escorpio. Los proyectos de trabajo se dan fácilmente. Una propuesta profesional o emocional te devuelve estabilidad. Suerte en el dinero.

Acuario: La luna en Escorpio te complica y los que te acompañan ya no lo hacen. Aprendés a sostenerte solo y descubrir tu propia fuerza sin depender de la aprobación ajena. Defendés tus ideas y planes.

Piscis: Los últimos días del sol en Escorpio te ayudan a encontrar más amor y pasión. Recuperás la fe en lo que estás construyendo y sentís que todo empieza a tener sentido. Concretás tu proyecto y te sentís estimulado.

MIÉRCOLES 19/11

Aries: conversaciones intensas con tu pareja o socios te hacen replantear tus deseos más profundos. Evitá las discusiones impulsivas. Este es un tiempo para escuchar con empatía y no reaccionar desde el orgullo. Los secretos salen a la luz, pero también traen liberación emocional. Una verdad te libera.

Tauro: es tiempo de hablar con el corazón, pero sin controlar al otro. Escuchá lo que tu entorno tiene para decirte. Viejas conversaciones pueden resolverse si bajás las defensas y mostrás vulnerabilidad. Recuperás un lazo que creías perdido. Se renueva la conexión.

Géminis: Mercurio, tu regente, te pide que frenes la mente y escuches tu intuición. Cuidá tu comunicación en el trabajo. Lo que digas ahora puede tener más peso del que creés, así que medí tus palabras. Este tránsito te invita a transformar la manera en que usás tu energía mental. El esfuerzo da frutos si sos paciente.

Cáncer: la pasión y los sentimientos reprimidos resurgen con fuerza. Ideal para cerrar heridas del pasado. Si algo te duele, enfrentarlo será tu mejor medicina. Podés perdonar sin olvidar, y eso te devuelve poder. Intuición poderosa, pero cuidado con la confusión.

Leo: pueden reaparecer personas o situaciones del pasado familiar. Observá antes de reaccionar. Tu energía está siendo puesta a prueba: si respondés con calma, sanarás viejos rencores. Es momento de reconciliarte con tu historia. El pasado vuelve con un mensaje.

Virgo: tus pensamientos se intensifican y pueden volverse obsesivos. Transformá la crítica en comprensión. Si soltás el control, vas a encontrar una nueva forma de mirar las cosas. Aprendé a confiar en que no todo necesita una respuesta inmediata.El silencio te guía al entendimiento.

Libra: revisión económica o emocional importante. Lo que parecía estable podría cambiar para mejor. El dinero y el valor personal están ligados: lo que merecés no depende de lo que tenés. Reajustás tus prioridades desde el corazón. Seguridad después de la revisión.

Escorpio: Mercurio retrograda en tu signo y te lleva a un viaje interior. Revisás todo: tus vínculos, tus palabras y tu poder personal. Es un ciclo de revelaciones, donde aprendés a comunicar desde la verdad, sin miedo al rechazo. Renacés de tus propias sombras.

Sagitario: sueños vívidos y mensajes ocultos te guían. No ignores lo que tu inconsciente te dice. La intuición te susurra el próximo paso, aunque parezca ilógico. Dejá que la inspiración reemplace a la lógica por unos días. Una revelación te inspira a seguir tu camino.

Capricornio: cambios en grupos o amistades. Volvés a conectar con alguien que te marcó. Un proyecto en equipo se reconfigura y descubrís quién realmente está de tu lado. Escuchá los consejos de quienes te acompañan con lealtad. Reencuentros con alegría y cierre de ciclos.

Acuario: se transforman tus metas y tu forma de comunicarte profesionalmente. Paciencia con jefes o autoridades. Estás rediseñando tu propósito, y aunque haya demoras, el resultado será más sólido. La madurez te abre nuevas puertas. Usá tu mente con estrategia.

Piscis: una intuición te revela algo que necesitabas entender. Cuidá los malentendidos a distancia. Estás abriendo una nueva comprensión espiritual y emocional. Si seguís tu voz interna, todo se acomoda sin forzar nada. No te dejes llevar por las apariencias.

JUEVES 20/11

Aries: La luna nueva te ubica muy bien en tu estado de brillo y liderazgo. Un gesto de confianza puede acercarte más de lo que imaginás al amor. Nuevas oportunidades laborales o afectivas florecen si seguís tu impulso natural. Un trabajo nuevo se avecina.

Tauro: Tus proyectos son en equipo, y se logra tranquilidad sabiendo que se conceden tus deseos en esta luna nueva. La estabilidad emocional te devuelve la calma que necesitabas.Te sacás un diez amando, dejás que el amor te llene de oportunidades.

Géminis: Gracias a la luna nueva, esta semana encontrás que tenés muchas oportunidades por elegir. Tu encanto natural se multiplica y atraés sin esfuerzo. Nuevos comienzos se abren en lo sentimental o creativo. La fertilidad está en primer lugar.

Cáncer: La luna nueva te da la fuerza necesaria para descartar a quien no sirve. Aprendés a proteger tu mundo emocional sin miedo a soltar. Es momento de cuidar tu energía emocional y priorizar quién sí merece tu entrega.

Leo: Un acuerdo que se avecina en esta luna nueva. Un proyecto compartido puede transformarse en una alianza sólida. La confianza mutua te impulsa a crecer con firmeza. Marcás territorio sobre lo armado y no te movés de donde sabés vivir.

Virgo: Te sentís afortunado en esta luna nueva y complacés tu vida profesional, sabés cómo lograr más. La organización será tu mejor aliada para concretar sueños. Tu mente práctica encuentra soluciones perfectas.

Libra: Cambiás la estrategia con luna nueva y el universo te devuelve la armonía que sembraste con amor y paciencia. Surgen acuerdos que devuelven el equilibrio perdido. Organizás un viaje o movimiento que estimula el amor y el romance.

Escorpio: Con la luna y el sol en tu signo, es tu momento para brillar y destacarte. Tu profundidad emocional te permite ver más allá de lo evidente y sanar vínculos. Lo que antes dolía ahora se transforma en poder personal. Reconocés lo que te hace bien.

Sagitario: Solo le abrís la puerta a quien en verdad se lo merezca en esta luna nueva. Tu sinceridad filtra relaciones falsas y atrae solo lo que te impulsa a crecer. La claridad mental te guía hacia nuevos comienzos. Guiás a todos con tu buena energía espiritual.

Capricornio: Tenés muy cerca el trabajo que te sirve, solo debés tomarlo. Tu esfuerzo empieza a rendir frutos, y el reconocimiento llega con esta luna nueva. Todo lo que se construye ahora tiene bases sólidas. La pasión te estimula y como adolescente que se sale del alma.

Acuario: Innovaciones y festejos por los planes de amor en esta luna nueva. Tu creatividad se enciende y te abre puertas que antes parecían cerradas. Todo lo que soñás juntos puede volverse real.

Piscis: Con la luna nueva avanzan tus proyectos. Tu creatividad encuentra rumbo y la intuición te ayuda a los cambios. Confiá en tu visión: el universo te acompaña paso a paso. Te queda mucho por hacer, animate, tenés con quién.

VIERNES 21/11

Aries: El Sol en Sagitario es uno de los soles que mejor energía les aporta, brindando tranquilidad y sabiduría. Aumentan los planes de viajes, así que pueden ir armando las valijas. Todo lo que inicien ahora se proyecta con entusiasmo y expansión.

Tauro: El Sol en Sagitario les enciende la lamparita y los impulsa a retomar un plan o un proyecto abandonado en su pasado. La inspiración regresa junto con nuevas ganas de apostar por lo que aman. Las oportunidades se abren a tu paso.

Géminis: El Sol en Sagitario les ubica las ideas en una sola dirección y los ayuda a pensar bien, siempre contando con alguien que les apoye. Las alianzas y los acuerdos se vuelven claves para avanzar. Los viajes en pareja son tu suerte.

Cáncer: El Sol en Sagitario les mueve el optimismo y les aporta una gran inyección de alegría y estímulos positivos. Todo lo que estaba detenido comienza a fluir con nuevas oportunidades. La intuición te ayuda a moverte hacia donde quieras.

Leo: El Sol en Sagitario los ayudará a avanzar hacia el futuro con alegría y optimismo. Un tiempo en el que tendrán logros y buen desarrollo de planes a futuro. Nuevos reconocimientos llegan gracias a su constancia. Estarán aprobados, todo está perfecto.

Virgo: El Sol en Sagitario les puede traer algunos inconvenientes y demoras, pero con la practicidad e inteligencia que los caracteriza saldrán adelante. Un cambio de enfoque los llevará directo al éxito. Recibís energía con gran espiritualidad.

Libra: Con el Sol en Sagitario, un gran compañero los ayudará a tomar decisiones, sobre todo en proyectos importantes. Este ciclo les trae claridad mental y vínculos más armónicos. Todas las puertas se abren.

Escorpio Con el Sol en Sagitario aparecerán amigos, socios y compañeros que quieran compartir proyectos muy buenos. Las alianzas que surjan ahora pueden ser duraderas y exitosas.Dejá que la suerte te acompañe.

Sagitario: Este Sol los ubica en el mejor lugar y los ayuda a dar pasos bien firmes y concretos que quizás hasta ahora no pudieron dar. Es tiempo de liderar con seguridad y mostrar lo mejor de sí. Sabés lograr tu objetivo concreto.

Capricornio: Este Sol los ayuda a mirar para atrás, recapacitar y evaluar lo hecho hasta ahora para seguir con alegría y optimismo hacia el futuro. El descanso y la reflexión también son parte del éxito. Mirás solo hacia el lugar que te merecés.

Acuario: Un Sol que los anima, los ubica en un gran lugar de sabiduría y reconocimiento. La energía se potencia y se sienten capaces de todo. Surgen oportunidades para destacar o firmar acuerdos positivos. Firmás un contrato favorable.

Piscis: El Sol en Sagitario los puede hacer poner un freno para tomar los recaudos necesarios y organizar mejor sus próximos pasos. Un viaje o una mudanza puede marcar un nuevo comienzo.Tardás en decidirte, pero encarás un viaje.