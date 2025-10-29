Lee tu horóscopo diario del 29 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Solucionando conversaciones pendientes, con Mercurio en Sagitario te ayuda a desear los planes con éxito. Ordenando el dinero, alcanza para todo, y descubres que al equilibrar tus recursos también armonizas tus vínculos y tu entorno.

Tauro : Tiempo de mejoras afectivas y viajes, con Mercurio en Sagitario te ayuda a hacer buenos intercambios con los demás. Guardas energía para una relación apasionada, y esa chispa te impulsa a avanzar sin miedo hacia lo que realmente querés.

Géminis : Mercurio en Sagitario te activa a tener deseos nuevos. Charlas para sociedades e intercambios. Retomas un viejo tema profesional, y lo haces con tanta claridad que transformas lo pendiente en una oportunidad brillante.

Cáncer : Surgirán respuestas en el orden laboral que exigen justicia. Mercurio en Sagitario te ayuda a proyectar. Dejas afuera personas y no miras para atrás, reafirmando tu poder de elegir con quién querés seguir creciendo.

Leo : La energía de Mercurio en Sagitario te ayuda para asociarte. Cambias tu suerte a favor en el amor. Las relaciones públicas te abren puertas pero te agotan, por eso aprendés a dosificar tu energía sin perder tu brillo natural.

Virgo : Tiempo para organizar el trabajo a futuro. Evalúas el éxito de tu vida profesional y apuestas a lo nuevo con éxito. Por cada cosa que das recibes el doble, y entendés que tu equilibrio interno es el verdadero secreto del progreso.

Libra : Consigues un premio laboral y profesional, Mercurio en Sagitario te motiva. Divides tu tiempo entre tu familia para que te alcance en todo, y comprendés que el éxito real también se mide en amor y presencia.

Escorpio : Mercurio en Sagitario te ayuda a solucionar temas pendientes laborales y darles marcha. Dominas las fieras y la gente, demostrando que tu magnetismo se potencia cuando liderás desde la calma y la convicción.

Sagitario : Excelente energía con Mercurio en tu signo despierta tu éxito laboral. Recibirás respuestas positivas. Vayas adonde sea cambias el mundo, porque tu entusiasmo contagia a todos los que te rodean y abre caminos nuevos.

Capricornio : Acción apasionada para nuevo trabajo. Desafíos, mejoras y te animas a probar todo. La rueda de la fortuna está de tu lado, y tu constancia convierte los sueños en estructuras sólidas y posibles.

Acuario : Sumas gente a tu equipo con Mercurio en Sagitario, decides armar una sociedad. Una explosión de alegría y recibes una compañía inesperada, lo que te impulsa a trabajar con más creatividad y entusiasmo.