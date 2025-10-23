Lee tu horóscopo diario del 23 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la entrada del Sol a Escorpio es tiempo de revisar lo que tiene que transformarse. Un encuentro inesperado renueva tus ganas de apostar de nuevo por el vínculo. Aprovechá este impulso para cerrar ciclos viejos y abrir espacio a nuevas formas de amar con más madurez emocional.

Tauro : Recompones el amor que estaba apagado. Hablas claramente y se te comprende con el sol en oposición. Unes los opuestos a tu favor, y eso te da la armonía necesaria para disfrutar sin controlar cada detalle. Tu estabilidad se fortalece al permitirte fluir, soltando expectativas y confiando más en lo que el otro siente por vos.

Géminis : El Sol en Escorpio te aporta seducción para que seas la estrella en la pareja. Un premio laboral recibes la recompensa esperada, y eso eleva tu confianza para conquistar con espontaneidad. Usá esa energía para proyectar una nueva etapa afectiva donde la comunicación y el deseo se equilibren sin máscaras.

Cáncer : Con el Sol entrando a un signo afín te da excelencia profesional y te ayudará a salir del encierro interior. Premios de dinero en primer lugar, recibes noticias que ni te las imaginas, y eso te devuelve la motivación para seguir creciendo. Este ciclo trae oportunidades de expansión emocional y laboral si te animás a mostrar tu verdadera sensibilidad.

Leo : La entrada del Sol en el signo más sexual te estimula tus ganas de cuidar, seducir, conquistar y atraer a la pareja. Te sientes más amado, y eso te impulsa a demostrar afecto sin miedo a mostrar vulnerabilidad. Es tiempo de reforzar la intimidad emocional, dando lugar a vínculos más auténticos y menos dependientes de la admiración externa.

Virgo : El Sol entrando a Escorpio mejora tus ideas más apasionadas y te impulsa a lograrlas sin temor. un arco iris se abre en tu horizonte, trayendo claridad emocional y ganas de disfrutar del presente sin tanto análisis. Encontrás serenidad al confiar en tus instintos, dejando que el corazón te guíe más que la mente.

Libra : Revelas los deseos que tenías guardados y activas el amor y el sexo con la entrada del Sol en Escorpio. El número uno del amor, y tu magnetismo conquista sin esfuerzo, generando nuevas oportunidades románticas. Te sentís más fuerte para poner límites sanos y atraer relaciones que respeten tu equilibrio interior.

Escorpio : Brillas más que nadie con el Sol en tu signo. Toda la gente que se te cruce este mes es para el amor. Organizas un festejo, celebrando logros personales que consolidan tus relaciones más importantes. Este período te impulsa a reafirmar tu poder y dejar atrás vínculos que no acompañan tu nueva versión.

Sagitario : Con el Sol en Escorpio el amor te estimula para armar un viaje en pareja y una noche de sexo. Descubres lugares impensados, y tu espíritu aventurero se mezcla con una pasión más profunda y estable. Aprovechá este tránsito para reconectar con tus emociones y dejarte sorprender por lo que nace sin planearlo.

Capricornio : Con el Sol en Escorpio todos tus proyectos deben ser sólo para amarte ocupas de los hermanos o socios, encontrando apoyo emocional donde antes sólo veías obligaciones. Este tiempo te invita a suavizar el control y abrirte a compartir logros y emociones sin sentirte vulnerable.

Acuario : Das vuelta todo, descubres situaciones que estaban muy cerca para poder amar con la entrada del Sol en Escorpio. Dejas atrás lo que no va y comienzas el amor ideal, valorando la conexión real por encima de las apariencias. Este tránsito te muestra que la profundidad emocional también puede ser libertad si te animás a sentirla.