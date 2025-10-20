Lee tu horóscopo diario del 20 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El trabajo aparece en un lugar diferente, y el amor está de la vereda de enfrente con luna en Libra. Pasión para hacer una buena sociedad laboral, donde tus ideas se complementan con las de otro y juntos logran un avance sólido que transforma tu manera de liderar.

Tauro : La luna en Libra hace que aparezcan más propuestas en el amor de las que te imaginás. Apertura a todas las opciones afectivas, y la posibilidad de volver a confiar en quien te demuestra lealtad con hechos, no solo con palabras.

Géminis : La luna en Libra, en el signo más equilibrado, te ayuda a pensar claramente en el amor. El amor es posible, sobre todo si dejás de racionalizar tanto lo que sentís y te animás a disfrutar sin medir cada emoción.

Cáncer : La luna en el signo de la diplomacia estimula las relaciones con el trabajo olvidado. Sabiduría en el nuevo amor, que te enseña a no repetir viejos patrones y a entregarte con madurez emocional a nuevas oportunidades.

Leo : Estímulos positivos en el amor y el sexo. Hoy demostrás lo que valés como rey de la pasión. El cetro de poder lo tenés en tu forma de amar, y ese magnetismo puede abrirte puertas profesionales y personales que antes dabas por cerradas.

Virgo : La luna en tu signo siguiente te ayuda a analizar bien el trabajo. Festejás los buenos momentos de amor, y reconocés que cuando te relajás un poco, todo fluye mejor y atraés relaciones más sanas.

Libra : Con la luna en Libra aparecen propuestas para que puedas disfrutar de una escapada romántica. Satisfacés tu sed de pasión, y el universo te recompensa con encuentros sinceros que devuelven el equilibrio a tu corazón.

Escorpio : Cambiás los planes e incorporás más compañeros de trabajo con luna en Libra. Pequeños triunfos laborales ahora, que te motivan a seguir apostando por tu talento y te acercan a una propuesta que mejora tu posición.

Sagitario : La luna en Libra estimula tu amor con inteligencia y sentís posible todo. Liberás tu pasión y te animás a correr riesgos que te devuelven la adrenalina perdida, tanto en el amor como en tus proyectos personales.

Capricornio : La luna en Libra te hace tener más sensibilidad con el amor y los que te aman. Pareja ideal que te conviene ahora, porque te ofrece estabilidad y te enseña a compartir sin perder el control ni tu esencia.

Acuario : Entusiasmo por la relación que formás con tu pareja. Ideas que trascienden lo conocido. El sexo y la pasión son el remedio de tu problema, y redescubrís en lo afectivo la chispa que impulsa también tu creatividad.