Lee tu horóscopo diario del 7 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El pasado vuelve a ti mediante la comunicación de un amor olvidado. La luna llena los pone un poco susceptibles. Un encuentro inesperado te ayudará a aclarar sentimientos y tomar decisiones firmes. La sabiduría de las cosas simples está contigo.

Tauro : Ideas novedosas y buenas donde te destacas más que nadie. Brillo afectivo gracias a la luna llena. Nuevos apoyos llegan a tu vida y refuerzan tu seguridad en lo que construyes. Das luz y calor para proteger a los que dependen de ti.

Géminis : Tienes el don de que todos te escuchen con la luna llena. Tus palabras abren caminos a gente que se lo merecen. Una conversación importante abre nuevas posibilidades de crecimiento personal. Dominas situaciones con justicia a favor de tu lado.

Cáncer : Sentimientos encontrados con luna llena. Frénate antes de actuar con tu cambiante humor. Una charla íntima en familia trae calma y devuelve la confianza en los tuyos. Ordenas tu vida con paciencia y decoras tu casa para la felicidad.

Leo : Tu reinado crece en economía y bienes gracias a la luna llena. Defiendes tu familia antes que nada. Se abre una oportunidad de reconocimiento que refuerza tu autoestima y liderazgo. La rueda de la fortuna en la familia y el amor.

Virgo : Encuentras una persona con quien hacer un proyecto verdadero y aumentan el trabajo con luna llena. Tu constancia atrae nuevas propuestas que consolidan tu camino laboral y afectivo. Ves que tu vida con el amor mejora y progresa.

Libra : Decisiones que marcan finales con luna llena. Tomando el mando de la vida. Maestría perfecta en la profesión. Lo que cierres ahora dará espacio a logros más grandes y vínculos más auténticos. Sólo están para quienes se lo merecen y pueden seguir tu luz.

Escorpio : La entrada de la luna llena empieza a despertar el amor. Felicidad para compartir. Una mirada profunda con alguien especial despierta confianza y pasión renovada. La pareja ideal está enfrente, sólo disfrútala sin cuestionamientos.

Sagitario : Tendrás suerte inesperada con luna llena. Un toque necesario para dar alegría en el amor a tu vida en pareja. Una noticia alentadora te impulsa a mirar el futuro con más optimismo. Apertura a amores nuevos y buenos.

Capricornio : Enfrentamientos con gente que quiere tener más poder con luna llena. Soluciones rápidas y definitivas para dar corte a lo que no sirve. La firmeza en tus palabras marcará un antes y un después en tus relaciones. Número uno en las palabras, lo que dices es, y a la que no le guste, afuera de tu vida.

Acuario : Pones fin a una situación donde te sientes limitado con el amor con la luna llena. Entre dos personas logras un acuerdo bueno para tu futuro. Una decisión consciente libera espacio para vínculos más libres y felices. Escucha los consejos que tiene la gente que te ama.