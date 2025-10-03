Lee tu horóscopo diario del 3 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la luna en Piscis todo es emoción. La familia requiere de tu trabajo dedicado y atención. Divides el tiempo entre los afectos y todo lo haces con amor. Hoy tu entrega fortalece vínculos y recibes gratitud sincera.

Tauro : La luna en un signo de agua te da energía reparadora y buena suerte en la relación afectiva. Se viene el crecimiento laboral. Hoy descubres que tu paciencia rinde frutos y te acerca más a tus metas.

Géminis : Se genera mucho amor entre la gente que trabaja contigo. La luna en Piscis te ayuda a tener más sensibilidad. Ordenas tus ideas para encontrar tu equilibrio emocional. Tu palabra clara construye puentes y armoniza el ambiente.

Cáncer : Te encargas de guiar con sensibilidad y amor reparador a todos los que amas. La luna en Piscis te da popularidad. El psicoanálisis te ayudará hoy. Tu intuición está en su punto más alto y te orienta sin fallar.

Leo : La luna en Piscis estimula las emociones y la relación con la pareja. Brillas alrededor de tu familia y hermanos. Diálogos en intercambios que no siempre llegan a buen fin. Hoy tu carisma supera malentendidos y abre nuevas puertas.

Virgo : La luna en oposición te aleja de la realidad y te conecta con tu parte más sensible. El amor está en puerta. La vida te obliga a dejar el pasado atrás así mejoras en el nuevo amor. La claridad llega al aceptar lo que ya no suma.

Libra : Excelente día para que se comuniquen con el amor, sabes hacerte amar. Las oportunidades de amor y trabajo están a tu favor. Hoy tu encanto se multiplica y atrae buenas noticias inesperadas.

Escorpio : Hoy te darás cuenta que hay más de una persona que te expresa su sentimiento con luna en Piscis. Hoy aprendes a dejar atrás a quienes no te sirven y abres nuevas puertas laborales. Tu intensidad atrae, pero eliges con sabiduría a quién abrir tu corazón.

Sagitario : Tu pareja te ayuda a resolver una situación afectiva, te sientes mejor acompañado. Romance en puerta tentador y hasta un poco prohibido. Este día te regala pasión y la valentía de elegir lo que deseas.

Capricornio : Te proponen un viaje de a dos con luna en Piscis. Comienzas a organizar el trabajo pendiente y aprendes a dejar atrás. Nueva dirección profesional que te ayuda a mejorar y a pisar fuerte. Hoy la disciplina te impulsa hacia un futuro más sólido.

Acuario : Cambios, partidas o finales de cosas que no sirven en el amor con luna en Piscis. Organizas un proyecto que amas cueste lo que cueste, nada te mueve de tu plan. Tu creatividad te muestra el camino para reinventarte.